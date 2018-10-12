"Вот так эти пи*арасы и обманывают народ": на путинском канале извратили слова Борислава Березы

Ольга Скабеева и Евгений Попов, ведущие канала Россия 1 / Россия 1

На пропагандистском федеральном телеканале Россия 1 народному депутату Украины и представителю в Парламентской ассамблее Совета Европы Бориславу Березе приписали слова, которые он не говорил.

На обман телезрителей обратил внимание российский телеграм-канал "Пробуждение".

"На первом видео - то, что показал первый канал. На втором видео - то, что было на самом деле. Вот так эти пи*арасы е*аные - путинские журналисты и обманывают народ, зомбируют, постоянно врут... Хотя, да. Они же твари. Для них это абсолютно нормально. Профессия журналиста в России полностью себя дискредитировала", - говорится в сообщении.

Внефракционный нардеп Борислав Береза в кулуарах ПАСЕ дал комментарий ведущей канала "Россия 1" Ольге Скабеевой.

Читайте такжеПоявилось видео, как украинская делегация в ПАСЕ троллит российских пропагандистов"Я хочу сказать, что сегодня – день рождения Бориса Немцова. Я поздравляю всех сторонников Бориса Нецова. И я верю, что те цели и те идеи, ради которых Борис боролся - эти идеи победят. Мне очень жаль, что Кремль убил Бориса Немцова, мне очень жаль, что Кремль убил Анну Политковскую. Кремль на сегодняшний день убивает Сенцова, Балуха, Кремль убивает остальных украинцев. И я скажу честно – до тех пор, пока Кремль будет убивать и дальше украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов – именно Кремль! А россиянам я хочу сказать – я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина, его опричников, и напоминаю, что после Нюрнберга редактор "Фелькишер беобахтер" был казнен за то, что был нацистом", - сказал Береза.

Однако в сюжете телеканала речь депутата трансформировалась в пожелания смерти всем подряд.

"Прежде чем мы получим первые комментарии, хотелось бы сказать, это действительно очень важно. Люди вспотели, глаза налились кровью и вот эти слова, которые они произносили, глядя мне в глаза: "Смерть врагам", "Смерть России", "Смерть тебе" – это украинские власти, это украинские депутаты", - заявила в эфире Скабеева.