"Это братоубийство": на росТВ устроили истерику из-за автокефалии УПЦ

Предоставление Томоса УПЦ вызвало истерику на росТВ / Sputnik Молдова

В России бурно отреагировали на решение Синода Вселенского патриархата о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и продолжении процедуры предоставления Томоса Украине.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" из уст гостей и ведущих звучали самые разнообразные комментарии и определения происходящего вокруг Томоса об автокефалии:

"Русская православная церковь в Украине получает страшный удар и становится одной из поместных церквей, также Москва перестает быть центром "русского мира", "Это происходит вопреки Христовым заповедям и духу любви и братства, это не братство, а братоубийство", "Решение Константинополя нанесет катастрофический вред православным в Украине, сейчас начнется что-то страшное", - говорили гости и ведущие шоу на росТВ.

Накануне Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.