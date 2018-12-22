На украинском телеканале заметили двойника скандальной путинской пропагандистки

Ольга Скабеева

На телеканале 112 Украина заметили ведущую, внешне похожую на ведущую ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольгу Скабееву.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter.

"На 112-м клон Скабеевой. Смешно. Проблема пророссийских политиков в том, что они пытаются превратить Украину в такую же пародию на Россию. Во всем и везде. И ничего другого не знают и не умеют", - написал он.

twitter.com/den_kazansky

нужно быть совершенно больным ублюдком копировать мутоген

Пиз*ец, это дерьмо уже начали штамповать на заводах

Франшиза.

А может они не пророссийские а российские поэтому так и получается.

как такое вообще возможно

У Ганапольского (на Прямому), теж "авторська франчиза" передача "Эхо України", а не від "Відлуння України". ))

Таки украинка красивее

- пишут комментаторы.

28 ноября Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" заявила, что в украинских магазинах в связи с введением военного положения якобы "официально" закончилась соль. "В магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей. В самом деле, это не шутки!" - сказала она.

Комментируя слова Скабеевой, президент Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране никак не повлияло ее экономику страны.

"Не останавливается транспорт, хотя некоторые призвали немедленно раскупать все билеты. И даже призыв немедленно покупать соль и спички... Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей "за поребриком", что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ", - сказал Порошенко.