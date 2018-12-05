Порошенко распек пропагандистку "из за поребрика" за вранье о нехватке соли в Украине

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко, комментируя слова ведущей канала "Россия 1" Ольги Скабеевой о "заканчивающейся" в украинских магазинах соли, заявил, что введение военного положения в стране никак не повлияло ее экономику страны.

"Не останавливается транспорт, хотя некоторые призвали немедленно раскупать все билеты. И даже призыв немедленно покупать соль и спички... Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей "за поребриком", что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ", - сказал Порошенко в эфире канала 112 Украина.

28 ноября ведущая программы канала "Россия 1" Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" заявила, что в украинских магазинах якобы "официально" закончилась соль. "В магазинах официально закончилась соль, официальные сообщения из нескольких областей. В самом деле, это не шутки!" - сказала она.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей предприятия по производству соли - кооператива "Галит" в аннексированном Крыму. По данным росСМИ, с ноября 2018 года Навка владеет 16,67 процента компании.