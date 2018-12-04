Жена Пескова стала совладелицей производителя соли в Крыму - СМИ

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей предприятия по производству соли - кооператива "Галит" в аннексированном Крыму.

На это обратил внимание The Bell.

Так, по данным "СПАРК-Интерфакс", с ноября 2018 года Навка владеет 16,67 процента компании.

Отмечается, что в это время "Галит" получил заказ на поставку технической соли для предприятия "Крымавтодор". Сумма контракта - 21,6 млн руб. (около 9,1 млн грн) В прошлом году "Галит" получил контракт от "Крымавтодора" на 29,6 млн руб. (около 12,5 млн грн).

Ранее сообщалось, что постпред Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин уволен президентом со своего поста по поданному им самим заявлению.