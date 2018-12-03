Порошенко уволил своего постпреда по Крыму

Борис Бабин ушел "по собственному" / facebook.com/borys.babin

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин уволен президентом со своего поста согласно подданному им самим заявлению.

"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", - говорится в документе, размещенном на сайте администрации президента.

Указ датирован 2 декабря.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.