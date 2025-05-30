Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

Читайте в материале:
- Почему Франция обращается к Азии
- При чем здесь Тайвань и война в Украине
- Что означает "сферы принуждения", о которых говорит Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейским и азиатским странам объединить усилия для противодействия угрозам со стороны влиятельных государств. Об этом сообщает France 24.
Во время выступления на форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре он обратил внимание на растущую агрессию России в Украине и усиление давления со стороны Китая в Восточной Азии, в частности вокруг Тайваня и Южнокитайского моря.
"Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать - под названием сфер влияния - сферы принуждения", - подчеркнул Макрон.
Его речь прозвучала после дипломатического тура по Юго-Восточной Азии, в рамках которого он посетил Вьетнам, Индонезию и Сингапур, пытаясь усилить роль Франции как надежного партнера в регионе.
Со сцены форума Макрон подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Европой и Азией: "Наша общая ответственность заключается в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами".
Французский лидер также предостерег азиатских партнеров от недооценки последствий войны в Украине для всего мира: "Если учесть, что России можно позволить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо принуждений, без какой-либо реакции мирового порядка, то как бы вы сформулировали то, что может произойти на Тайване?" - отметил он.
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Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также высказал мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.
Напомним, что Россия осуществляла оплату за иранские дроны-камикадзе "Шахед" не только банковскими переводами, но и золотыми слитками. Об этом говорится в отчете исследовательской организации C4ADS.
По данным Politico, Трамп дал понять, что его терпение в отношении главы РФ Владимира Путина исчерпывается. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.
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Что такое France 24?
France 24 - круглосуточный канал, который предоставляет свои программы по спутнику, кабелю, в Интернете и на сотовых телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года, в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже.
Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал предоставляется на французском языке. Второй канал предоставляется на английском. Третий канал предоставляется на арабском. Четвертый канал предоставляется на испанском. wikipedia
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