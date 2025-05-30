Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

Президент Франции предупредил о рисках, которые угрожают Тайваню из-за безнаказанности РФ.

https://glavred.info/world/neozhidannyy-soyuz-evropy-i-azii-makron-sdelal-intriguyushchee-zayavlenie-10669292.html Ссылка скопирована

Лидер Франции завершил тур по Азии и представил инициативу безопасности для региона / Коллаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНИАН

Читайте в материале:

Почему Франция обращается к Азии

При чем здесь Тайвань и война в Украине

Что означает "сферы принуждения", о которых говорит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейским и азиатским странам объединить усилия для противодействия угрозам со стороны влиятельных государств. Об этом сообщает France 24.

Во время выступления на форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре он обратил внимание на растущую агрессию России в Украине и усиление давления со стороны Китая в Восточной Азии, в частности вокруг Тайваня и Южнокитайского моря.

видео дня

"Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать - под названием сфер влияния - сферы принуждения", - подчеркнул Макрон.

Его речь прозвучала после дипломатического тура по Юго-Восточной Азии, в рамках которого он посетил Вьетнам, Индонезию и Сингапур, пытаясь усилить роль Франции как надежного партнера в регионе.

Со сцены форума Макрон подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Европой и Азией: "Наша общая ответственность заключается в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами".

Французский лидер также предостерег азиатских партнеров от недооценки последствий войны в Украине для всего мира: "Если учесть, что России можно позволить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо принуждений, без какой-либо реакции мирового порядка, то как бы вы сформулировали то, что может произойти на Тайване?" - отметил он.

Последние новости из мира - подробности

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также высказал мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Напомним, что Россия осуществляла оплату за иранские дроны-камикадзе "Шахед" не только банковскими переводами, но и золотыми слитками. Об этом говорится в отчете исследовательской организации C4ADS.

По данным Politico, Трамп дал понять, что его терпение в отношении главы РФ Владимира Путина исчерпывается. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.

Читайте также:

Что такое France 24? France 24 - круглосуточный канал, который предоставляет свои программы по спутнику, кабелю, в Интернете и на сотовых телефонах. Этот канал финансируется правительством Франции. Канал был запущен 6 декабря 2006 года, в 21:30 (по киевскому времени) в г. Париже. Вещание ведется на четырех каналах. Первый канал предоставляется на французском языке. Второй канал предоставляется на английском. Третий канал предоставляется на арабском. Четвертый канал предоставляется на испанском. wikipedia

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред