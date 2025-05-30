У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У путиниста Киркорова началась черная полоса в жизни.

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Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Что случилось у Киркорова

Что известно о закрытии его бизнеса

Одна из компаний, собственником которой является тяжело больной Филипп Киркоров, стала "жертвой" налоговой службы террористической России.

Как пишут российские пропагандисты, одна из компаний, которая занималась продажей одежды, имела нарушения с документами и соответствующие органы приняли решение закрыть ее.

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Путинист Киркоров лишился компании / Фото Instagram/fkirkorov

Сообщается также, что данная компания не приносила прибыли с 2018 года. Кроме того, о ней не было известно практически никаких данных, а также она имела долг в размере 4 млн рублей (около 8 млн гривен).

"К ликвидации привело несколько факторов: длительное отсутствие финансовой активности, наличие недостоверных сведений об адресе регистрации и задолженность по налогам на 4 тысячи рублей", - сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Звездач".

Путинист Киркоров пока пропал с радаров / Фото Instagram/fkirkorov

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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