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"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФ

Алексей Тесля
30 мая 2025, 21:26
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82 сенатора стали соавторами законопроекта, который должен наложить сильные санкции на РФ.
В Сенате готовы к новым санкциям против РФ
В Сенате готовы к новым санкциям против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Владимир Зеленский встретился с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем
  • В Сенате готов законопроект о сильных санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский провел "хорошую встречу" с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем и поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.

"Мы одинаково понимаем, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня", - написал он в Telegram.

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Глава государства отметил необходимость дополнительного давления на РФ и выразил признательность за инициативу – двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора.

"Обсудили это и другие рычаги, которые мы можем применить, чтобы принудить Россию к миру. Продолжим работать над этим вместе. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - встреча с сенаторами США:

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/ Скриншот

Грэм во время пресс-конференции в Киеве напомнил о том, что 82 сенатора стали соавторами законопроекта, который должен наложить сильные санкции не только на Россию, но и на страны, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие продукты.

"Семьдесят процентов всей российской нефти покупают Китай и Индия", - добавил Грэм.

Он анонсировал свой визит в Париж, а также Берлин с целью призвать европейских союзников снизить верхний предел цены на российскую нефть.

"Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это нанесет вред российской военной машине", - подчеркнул сенатор.

Грэм отметил, что если Европа будет вводить санкции против Китая, это также будет делать Сенат США.

Он также призвал Китай "выбирать мудро", говоря об их покупке российской нефти.

"Китай, игра, в которую вы играете с Россией, вот-вот изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо для военной машины Путина, на все ваши товары, поступающие в Соединенные Штаты, будет введен 500% тариф", - подчеркнул Грэм.

санкции
/ Инфографика: Главред

В свою очередь Блюменталь считает, что диктатор Владимир Путин будет продолжать свои действия не только в Украине, если его не остановить, любые планы по окончанию войны должны содержать гарантии безопасности для Украины.

"Для нашей национальной безопасности важно остановить кровавое, жестокое наступление России, потому что Путин будет продолжать свои действия. Если его не остановить в Украине, он будет продолжать борьбу против Польши, Швеции, Финляндии, поэтому любой план решения этого конфликта должен гарантировать безопасность Украины", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве.

Он также отметил, что многие американцы не осознают, что подавляющее большинство военной техники, которая поступает в Украину, на самом деле сейчас производится в Америке американскими заводами, что обеспечивает рабочие места американцам.

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Больше новостей:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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