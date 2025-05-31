Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

Блогерша поделилась интересным лайфхаком, как осторожно просеивать муку.

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Лайфхак по просеиванию муки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что кроме сита нужно для просеивания муки кроме сита

Как просеивать муку осторожно

Часто во время приготовления выпечки нужно просеивать муку, но многие хозяйки не любят этот процесс, ведь после этого весь стол и другие поверхности вокруг миски нужно мыть.

Главред узнал, как осторожно просеять муку так, чтобы ничего не испачкать. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

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По ее словам, нужно не просто просеивать муку через сито, а взять для этого стакан. В него и надо насыпать необходимое количество муки, после чего ситом прижать стакан и перевернуть конструкцию.

Далее достаточно водить стаканом вправо и влево, тогда мука будет просеиваться только в миску и не попадет на другие поверхности.

Смотрите видео, как правильно просеивать муку:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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