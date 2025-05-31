Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

Вы узнаете:
- Что кроме сита нужно для просеивания муки кроме сита
- Как просеивать муку осторожно
Часто во время приготовления выпечки нужно просеивать муку, но многие хозяйки не любят этот процесс, ведь после этого весь стол и другие поверхности вокруг миски нужно мыть.
Главред узнал, как осторожно просеять муку так, чтобы ничего не испачкать. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, нужно не просто просеивать муку через сито, а взять для этого стакан. В него и надо насыпать необходимое количество муки, после чего ситом прижать стакан и перевернуть конструкцию.
Далее достаточно водить стаканом вправо и влево, тогда мука будет просеиваться только в миску и не попадет на другие поверхности.
Смотрите видео, как правильно просеивать муку:
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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