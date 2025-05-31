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Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

Анна Косик
31 мая 2025, 03:38
15
Блогерша поделилась интересным лайфхаком, как осторожно просеивать муку.
просеивание муки
Лайфхак по просеиванию муки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что кроме сита нужно для просеивания муки кроме сита
  • Как просеивать муку осторожно

Часто во время приготовления выпечки нужно просеивать муку, но многие хозяйки не любят этот процесс, ведь после этого весь стол и другие поверхности вокруг миски нужно мыть.

Главред узнал, как осторожно просеять муку так, чтобы ничего не испачкать. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

видео дня

По ее словам, нужно не просто просеивать муку через сито, а взять для этого стакан. В него и надо насыпать необходимое количество муки, после чего ситом прижать стакан и перевернуть конструкцию.

Далее достаточно водить стаканом вправо и влево, тогда мука будет просеиваться только в миску и не попадет на другие поверхности.

Смотрите видео, как правильно просеивать муку:

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Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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