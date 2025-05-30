Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

Руслана Заклинская
30 мая 2025, 15:03
64
Простые изменения в повседневных привычках и правильный уход за бытовой техникой могут привести к значительной экономии электроэнергии.
Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет
Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машины
  • Почему дополнительный отжим экономит электроэнергию
  • Распространенные ошибки при стирке, приводящие к лишним расходам

Во время, когда цены на электроэнергию продолжают бить по карманам украинцев, все больше людей ищут эффективные способы уменьшить расходы. Как оказалось, один из самых простых способов сэкономить - уже есть в вашем доме.

Эксперт по бытовой технике Райан Адамс утверждает, что правильное использование стиральной машины может помочь сократить счета за электроэнергию. Речь идет об одной кнопке, которую большинство пользователей просто не используют перед сушкой белья, пишет Daily Express.

видео дня

По словам эксперта, секрет в повторном использовании режима отжима после основной стирки - перед тем, как загрузить влажное белье в сушильную машину. Этот шаг позволяет значительно уменьшить количество влаги в одежде, сократить продолжительность сушки, а следовательно, и уменьшить потребление электроэнергии.

"Если положить влажное белье непосредственно в сушилку, она будет работать гораздо дольше и интенсивнее, потребляя больше энергии. Запуск дополнительного цикла отжима в стиральной машине помогает удалить избыточную воду и распутать вещи. Это улучшает циркуляцию воздуха в сушилке, уменьшая нагрузку на прибор и время сушки, - объясняет Райан Адамс.

Адамс утверждает, эта простая привычка может помочь домохозяйствам сэкономить от 29 до 72 фунтов стерлингов (около 1000-4000 тысяч гривен) в год, в зависимости от объема стирки и тарифов на электроэнергию. Такой совет особенно актуален на фоне роста цен на энергоносители, что сейчас составляет серьезную проблему для многих семей.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Другие советы для экономии электроэнергии

Кроме этого, Райан Адамс обратил внимание на другие распространенные ошибки, которых следует избегать во время стирки, чтобы не повредить технику и не вызвать лишние расходы. В частности, он предостерегает от перегрузки барабана, неправильного выбора температурного режима и чрезмерного использования моющих средств.

  1. Стирка полотенец и постельного белья вместе. Объединение больших и тяжелых вещей, таких как полотенца и постельное белье, в одном цикле кажется удобным, но часто перегружает машину. Лишний вес может превысить вместимость барабана, что приводит к образованию плотного комка и повреждениям барабана и внутренних механизмов.
  2. Непроверенные карманы. Забытые в карманах монеты, ключи или другие мелкие предметы могут нанести серьезный ущерб стиральной машине.
  3. Игнорирование чистки фильтра для ворса сушилки. Загрязненный фильтр уменьшает эффективность работы сушилки, увеличивает потребление электроэнергии и даже повышает риск перегрева или пожара, предупредил эксперт. Он настоятельно рекомендует регулярно очищать фильтр перед каждым циклом сушки.

Небольшие изменения в повседневных привычках, такие как дополнительный цикл отжима и правильный уход за стиральной и сушильной машинами, могут принести существенную экономию и продлить срок службы бытовой техники.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка лайфхак электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:44Война
Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:12Украина
Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

14:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Последние новости

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

15:26

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

15:15

Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

15:12

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
15:10

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

15:03

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

14:59

Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

14:55

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

Реклама
14:51

Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

14:45

Бронь для избранных: СМИ узнали, как Добкин избежал мобилизации во время войны

14:45

Миндаль vs фисташки: какой орех значительно лучше для вашего здоровья

14:35

Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне: они будут невкусными

14:27

Где в Украине до сих пор находится могила основателя Москвы - раскрыт секрет РФВидео

14:05

Гороскоп на завтра 31 мая: Близнецам - серьезная ссора, Львам - прибыль

14:04

Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие - Песков

13:45

В Украине медики-выпускники будут получать 200 тысяч гривен: названо условие

13:37

Яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положитьВидео

13:33

Как быстро сделать питательный компост: садовод дал уникальный совет для дачников

13:15

В Украине могут повысить тарифы на воду - что известно

Реклама
13:12

София Ротару вышла на связь по особому поводу - детали

13:08

В Украине вдруг подешевел базовый овощ: какая теперь цена

13:03

Абсолютно новая тактика РФ: ВСУ предупредили об угрозе для большого города

12:57

Льва найдут только самые внимательные: на поиск ответа есть всего 7 секунд

12:21

"Чтобы быть на шаг впереди": Сырский назвал первоочередные задачи в войнеВидео

12:18

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

12:02

Дороже 45 гривен или даже больше: появился удручающий прогноз курса доллара

12:00

Бессмертный: Россия - это черная дыра, которая кроме войны и проблем ничего принести миру не может

11:45

"Путин не спешит с перемирием": Золотарев назвал возможные сроки прекращения огняВидео

11:39

Сын предательницы Королевой потолстел и стал больше в два раза: как он выглядит

11:32

Зеленский отменил известный праздник и перенес на другую дату - указ президента

11:29

Будет белоснежным и без единого пятна: простой способ, как удалить желтизну с пластикаВидео

11:28

Враг прорывается, людей эвакуируют: в ОВА сообщили о ситуации на Сумщине

11:26

Украина может потерять два важных города: названы главные цели врагаВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 31 мая: Лошадям - лень, Тиграм - зависть

10:43

Трамп разочарован "уровнем глупости" Кремля - Келлог

10:43

Что скрывает Путин на переговорах: в ISW раскрыли двойную стратегию Кремля

10:42

Минус 17% за неделю: в Украине резко обвалились цены на популярный овощ

10:36

Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

10:33

Есть результат: РФ предупредили о последствиях срыва переговоров по перемирию

Реклама
10:20

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

10:18

Тарас Цымбалюк впечатлил фотографией с родителями - на кого он похож

10:09

В Украине взлетела цена на популярный продукт: какой сюрприз ждет в магазинах

09:55

РФ накопила сотни ракет и планирует комбинированные удары - предупреждение СНБО

09:38

FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам: в Deep State предупредили о риске

09:23

ВСУ наконец имеют успех на важном участке фронта: ISW рассказали о продвижении

09:19

Можно ли назвать ребенка именем папы или мамы: священник ответил об "ангеле на двоих"Видео

09:00

Золотарев: Украина "делает нервы" Кремлю и может создать неприятности, но переломить ситуацию – нетВидео

08:23

После разоблачения: Даша Квиткова показалась в объятиях мужчины

08:21

Новый раунд переговоров в Стамбуле: Келлог назвал главную цель и предостерег Киев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять