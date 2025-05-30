Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

Простые изменения в повседневных привычках и правильный уход за бытовой техникой могут привести к значительной экономии электроэнергии.

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Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машины

Почему дополнительный отжим экономит электроэнергию

Распространенные ошибки при стирке, приводящие к лишним расходам

Во время, когда цены на электроэнергию продолжают бить по карманам украинцев, все больше людей ищут эффективные способы уменьшить расходы. Как оказалось, один из самых простых способов сэкономить - уже есть в вашем доме.

Эксперт по бытовой технике Райан Адамс утверждает, что правильное использование стиральной машины может помочь сократить счета за электроэнергию. Речь идет об одной кнопке, которую большинство пользователей просто не используют перед сушкой белья, пишет Daily Express.

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По словам эксперта, секрет в повторном использовании режима отжима после основной стирки - перед тем, как загрузить влажное белье в сушильную машину. Этот шаг позволяет значительно уменьшить количество влаги в одежде, сократить продолжительность сушки, а следовательно, и уменьшить потребление электроэнергии.

"Если положить влажное белье непосредственно в сушилку, она будет работать гораздо дольше и интенсивнее, потребляя больше энергии. Запуск дополнительного цикла отжима в стиральной машине помогает удалить избыточную воду и распутать вещи. Это улучшает циркуляцию воздуха в сушилке, уменьшая нагрузку на прибор и время сушки, - объясняет Райан Адамс.

Адамс утверждает, эта простая привычка может помочь домохозяйствам сэкономить от 29 до 72 фунтов стерлингов (около 1000-4000 тысяч гривен) в год, в зависимости от объема стирки и тарифов на электроэнергию. Такой совет особенно актуален на фоне роста цен на энергоносители, что сейчас составляет серьезную проблему для многих семей.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Другие советы для экономии электроэнергии

Кроме этого, Райан Адамс обратил внимание на другие распространенные ошибки, которых следует избегать во время стирки, чтобы не повредить технику и не вызвать лишние расходы. В частности, он предостерегает от перегрузки барабана, неправильного выбора температурного режима и чрезмерного использования моющих средств.

Стирка полотенец и постельного белья вместе. Объединение больших и тяжелых вещей, таких как полотенца и постельное белье, в одном цикле кажется удобным, но часто перегружает машину. Лишний вес может превысить вместимость барабана, что приводит к образованию плотного комка и повреждениям барабана и внутренних механизмов. Непроверенные карманы. Забытые в карманах монеты, ключи или другие мелкие предметы могут нанести серьезный ущерб стиральной машине. Игнорирование чистки фильтра для ворса сушилки. Загрязненный фильтр уменьшает эффективность работы сушилки, увеличивает потребление электроэнергии и даже повышает риск перегрева или пожара, предупредил эксперт. Он настоятельно рекомендует регулярно очищать фильтр перед каждым циклом сушки.

Небольшие изменения в повседневных привычках, такие как дополнительный цикл отжима и правильный уход за стиральной и сушильной машинами, могут принести существенную экономию и продлить срок службы бытовой техники.

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