Как выбрать самую сладкую клубнику: простое правило, о котором знают не все

Существуют проверенные лайфхаки, которые помогут распознать самую вкусную клубнику еще до того, как вы ее попробуете.

https://glavred.info/lifehack/kak-vybrat-samuyu-sladkuyu-klubniku-prostoe-pravilo-o-kotorom-znayut-ne-vse-10669232.html Ссылка скопирована

Фермеры раскрыли, как всегда выбирать сладкие и сочные ягоды / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как не ошибиться при выборе клубники

Как распознать сладкую ягоду по одному простому знаку

Как сохранить клубнику свежей дольше

С наступлением лета в супермаркетах и на рынках Украины появляется все больше сезонных фруктов, в том числе и сочной клубники. Настоящий взрыв вкуса, ароматный символ лета, она становится популярным выбором для покупателей по всей стране. И не зря, ведь клубнику любят почти все - кто-то добавляет ее к хлопьям на завтрак, кто-то подает со взбитыми сливками, украшает ею десерты или готовит смузи.

Однако не вся клубника одинаково вкусная. Иногда бывает трудно угадать, будет ли ягода сладкой и сочной или, наоборот, терпкой и бледной на вкус. К счастью, фермеры и эксперты по питанию поделились простым, но эффективным лайфхаком, который поможет каждый раз выбирать лучшие ягоды, о котором узнал Главред.

видео дня

Как выбрать сладкую клубнику

Как советует издание The Kitchn, ключ к вкусной клубнике - это проверка цвета ягоды под зелеными листьями. Если ягода ярко-красная до самого кончика, без бледного или желтоватого участка вокруг листьев - это верный признак, что клубника спелая, сладкая и сочная.

"Сладость почти гарантирована, если покраснение достигает до конца ягоды", - говорит один из фермеров.

Дополнительным хорошим знаком является наличие насыщенных темно-красных пятен на кожуре - они свидетельствуют о богатом вкусе. Но бледный или светло-зеленый участок под листьями означает, что ягода могла быть собрана раньше времени и еще не полностью созрела. Такие ягоды, как правило, тверже, кислее и имеют менее насыщенный аромат.

Смотрите видео с лучшими сортами клубники:

Правило "Tip Top"

Этот простой визуальный трюк получил название "Tip Top" и активно используется на фермерских рынках и во время сбора ягод на так называемых "U-pick" фермах, где посетители сами выбирают урожай.

Самую спелую клубнику обычно рекомендуют есть сразу, пока она максимально сочная, или использовать для приготовления десертов - со взбитыми сливками, вареньем, пирогами. В то же время ягоды, которые немного тверже и менее созревшие, тоже имеют свои преимущества: они дольше хранятся в холодильнике и подходят для длительного хранения.

Чем вывести пятна от ягод / Инфографика: Главред

Как хранить клубнику, чтобы она была свежей дольше

Пользовательница TikTok Тина Лорен поделилась своим секретом хранения клубники. Женщина советует помыть клубнику и поместить ее в стеклянную банку с крышкой. Банку следует поместить в холодильник. По ее словам, так клубника будет свежей гораздо дольше.

Смотрите видео, как сохранить клубнику свежей дольше:

Чтобы клубника оставалась свежей как можно дольше, эксперты также советуют придерживаться нескольких простых правил:

Храните клубнику в холодильнике, лучше - в контейнере, выстланном бумажными полотенцами, которые впитывают лишнюю влагу. Не снимайте зеленые листья (чашечку) перед хранением, это поможет ягодам дольше оставаться свежими. Перед употреблением клубнику лучше не мыть, чтобы избежать быстрой порчи. Для длительного хранения подойдут более твердые ягоды, которые можно замачивать с сахаром или готовить из них варенье.

Вас также может заинтересовать:

Что такое The Kitchn? The Kitchn - лучший независимый продовольственный сайт в США, который помогает ежемесячной аудитории в 27 миллионов чувствовать себя как дома на своих кухнях каждый день. Авторы публикуют статьи о лайфхаках и советах, которые можно применять во время приготовления пищи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред