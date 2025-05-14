Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

Клубника может быстро испортиться, если помыть ягоду под проточной водой.

https://glavred.info/lifehack/zachem-myt-klubniku-s-dobavleniem-uksusa-sekretnyy-priem-10664624.html Ссылка скопирована

Как правильно помыть клубнику, чтобы ягода оставалась свежей до 10 дней / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как правильно мыть клубнику

Чем полезен уксусный раствор для клубники

В каких контейнерах лучше всего хранить ягоды

В супермаркетах и на местных рынках начинает появляться любимая ягода многих украинцев - клубника. Единственный недостаток этих ягод — они быстро портятся, сгнивая всего за несколько дней, поскольку имеют высокое содержание воды, что делает их более уязвимыми к плесени и бактериям. Главред узнал, как правильно помыть клубнику, чтобы ягода оставалась свежей до 10 дней.

Основательница организации и повар Даниэль Уокер рекомендует промыть клубнику в уксусном растворе.

видео дня

"Это очень просто: просто быстро вымойте ягоды в уксусно-водяном растворе, как только вы принесли их домой", - сказала женщина, передает Express.co.uk.

Это может показаться странным, но уксус является естественным противогрибковым средством и может убивать споры плесени, поэтому удалит любые бактерии, оставшиеся на ягодах.

Все, что нужно сделать, это наполнить большую миску холодной водой и добавить две столовые ложки дистиллированного уксуса.

Далее положите ягоды в воду и оставьте их на 5-10 минут. Важно не передержать клубнику в растворе, потому что может появиться неприятный уксусный привкус.

После того как время замачивания пройдет, переложите ягоды в дуршлаг или разложите на чистом полотенце.

Перед тем как класть клубнику в холодильник, убедитесь, что она полностью сухая. Ведь избыточная влага способствует появлению плесени.

Благодаря такому методу ягоды будут храниться больше недели.

Кстати, клубнику эксперты рекомендуют хранить в стеклянном контейнере, ведь в пластике ягоды могут быстро испортиться.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред