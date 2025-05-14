Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

Вы узнаете:
- Как правильно мыть клубнику
- Чем полезен уксусный раствор для клубники
- В каких контейнерах лучше всего хранить ягоды
В супермаркетах и на местных рынках начинает появляться любимая ягода многих украинцев - клубника. Единственный недостаток этих ягод — они быстро портятся, сгнивая всего за несколько дней, поскольку имеют высокое содержание воды, что делает их более уязвимыми к плесени и бактериям. Главред узнал, как правильно помыть клубнику, чтобы ягода оставалась свежей до 10 дней.
Основательница организации и повар Даниэль Уокер рекомендует промыть клубнику в уксусном растворе.
"Это очень просто: просто быстро вымойте ягоды в уксусно-водяном растворе, как только вы принесли их домой", - сказала женщина, передает Express.co.uk.
Это может показаться странным, но уксус является естественным противогрибковым средством и может убивать споры плесени, поэтому удалит любые бактерии, оставшиеся на ягодах.
Все, что нужно сделать, это наполнить большую миску холодной водой и добавить две столовые ложки дистиллированного уксуса.
Далее положите ягоды в воду и оставьте их на 5-10 минут. Важно не передержать клубнику в растворе, потому что может появиться неприятный уксусный привкус.
После того как время замачивания пройдет, переложите ягоды в дуршлаг или разложите на чистом полотенце.
Перед тем как класть клубнику в холодильник, убедитесь, что она полностью сухая. Ведь избыточная влага способствует появлению плесени.
Благодаря такому методу ягоды будут храниться больше недели.
Кстати, клубнику эксперты рекомендуют хранить в стеклянном контейнере, ведь в пластике ягоды могут быстро испортиться.
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