"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

Глава МИД заявил об оскорблении не только для Украины, но и для всех стран, выступающих за мир.

https://glavred.info/ukraine/rf-budet-voevat-skolko-nuzhno-sibiga-otvetil-na-nagloe-zayavlenie-nebenzi-10669289.html Ссылка скопирована

Андрей Сибига ответил на заявления представителей РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Важное из заявлений Сибиги:

Сибига подверг критике заявление постоянного представителя России при ООН

Заявления РФ — это оскорбление для всех стран, выступающих за мир

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, сделанное на заседании Совбеза.

Сибига в социальной сети X прокомментировал заявление представителя страны-агрессора в котором тот заявил, что Москва намерена "продолжать и усиливать боевые действия в Украине столько, сколько потребуется".

видео дня

"Когда мировое сообщество требует немедленного прекращения насилия и перехода к реальным дипломатическим переговорам, Россия использует международные дипломатические площадки, чтобы транслировать агрессивную и милитаристскую риторику", — подчеркнул он.

По словам главы МИД, подобные высказывания — это оскорбление не только для Украины, но и для всех стран, выступающих за мир, включая США, государства Европы, Китай, Бразилию и других.

Сибига заявил, что Украина ожидает международной реакции на подобные провокационные заявления со стороны РФ, так как они подрывают перспективы урегулирования конфликта.

"Мы убеждены, что давление на Россию необходимо усилить немедленно. Москва не воспринимает вежливые сигналы и дипломатические призывы — с ней нужно говорить языком санкций и наращивания поддержки Украины", — подытожил он.

/ @andrii_sybiha

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

Другие новости:

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред