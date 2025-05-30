РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

Главное:
- Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня
- Украина и Турция не получали от российской стороны никаких документов
Украинская сторона ценит работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
"Обсудили дипломатические усилия - наши и партнеров. Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000", - написал Зеленский в Telegram по результатам встречи.
Глава государства подчеркнул, что Украина и Турция не получали от российской стороны никаких документов.
"Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", - написал Зеленский.
Как сообщает Офис президента, отдельное внимание во время встречи Зеленский и Фидан уделили важности увеличения санкционного давления на Россию. Президент отметил, что необходимо и в дальнейшем делать все возможное, чтобы принудить РФ к окончанию этой войны. Москва должна прекратить навязывать миру свои условия и начать вести переговоры честно.
"Благодарны за четкую турецкую позицию - последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.
Другие новости:
- РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп
- Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом
- Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред