РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

Украина и Турция не получали от российской стороны никаких документов, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал перспективы переговоров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

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Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня

Украина и Турция не получали от российской стороны никаких документов

Украинская сторона ценит работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Обсудили дипломатические усилия - наши и партнеров. Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000", - написал Зеленский в Telegram по результатам встречи.

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Глава государства подчеркнул, что Украина и Турция не получали от российской стороны никаких документов.

"Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", - написал Зеленский.

Как сообщает Офис президента, отдельное внимание во время встречи Зеленский и Фидан уделили важности увеличения санкционного давления на Россию. Президент отметил, что необходимо и в дальнейшем делать все возможное, чтобы принудить РФ к окончанию этой войны. Москва должна прекратить навязывать миру свои условия и начать вести переговоры честно.

"Благодарны за четкую турецкую позицию - последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент.

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Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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