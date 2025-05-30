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Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

Руслан Иваненко
30 мая 2025, 23:05
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В Кремле использовали постановку, чтобы показать, что Путин идет на риски войны вместе со страной.
Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина
Безопасность Путина во время полета обеспечивалась на самом высоком уровне / Коллаж: Главред, фото: скриншот, udprf.ru

Читайте в материале:

  • Почему российские власти устроили информационный спектакль
  • Какой месседж Кремль пытается донести через фейковую угрозу Путину

История о якобы атаке дронов ВСУ на вертолет Владимира Путина оказалась продуманной информационной постановкой. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации источника, российские силовые структуры намеренно распространили этот скандальный случай в медиа, чтобы показать россиянам, что Путин не избегает рисков и тоже идет на жертвы.

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"На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи это ТВ-представление должно создать образ Путина, который 'делит опасности' со страной и таким образом сказать обществу - 'на войне как на войне'," - отмечает издание.

В то же время подтверждено, что Путин находился в Курской области, куда направлялся на вертолете. Однако, как сообщают чиновники, его безопасность была организована на самом высоком уровне.

"Никто и никогда бы не допустил подобной преступной халатности. Даже в страшном сне," - заявил один из приближенных к администрации президента официальных лиц, знакомый с системой охраны главы государства.

Авиационные катастрофы в России

Главред писал, что в начале мая ракета ВСУ сбила Су-30 РФ под Новороссийском. Так, Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны.

Кроме того, в Орловской области России произошла авиационная катастрофа. По предварительным данным, речь идет о падении многоцелевого вертолета типа Ми-8.

Также и президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 3 мая ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму. Глава государства поблагодарил каждого нашего воина за их храбрость, выдержку и преданность.

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Что за вертолет Ми-8?

Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

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вертолеты война России и Украины Курская область
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