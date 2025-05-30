Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в Стамбуле

Реджеп Эрдоган однозначно и неоднократно подтверждал свою позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Прогноз мирных переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Важное из заявлений Бессмертного:

Турция продолжает избирательное отношение к санкциям против РФ

Эрдоган неоднократно подтверждал свою позицию относительно территориальной целостности Украины

Роль Турции на переговорах между Украиной и РФ определена как государства, выступающего площадкой для диалога, заявил дипломат, политик, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

"Того, что Турция станет действовать на одной из сторон, можно не ожидать - это легко понять, если посмотреть на историю последних 12 лет. В течение этого времени, с одной стороны, Турция продолжает торговлю, сотрудничество и избирательное отношение к санкциям против России, а с другой - оказывает помощь Украине и придерживается ключевых принципов Устава ООН", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что президент Реджеп Эрдоган однозначно и неоднократно подтверждал свою позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Единственное, что устраивает всех участников, - это фигура Эрдогана, которая является символической и для Трампа, и для Путина, и для Украины. Это совпадение интересно, ведь Эрдоган всегда имел авторитет в глазах Трампа, московский фюрер регулярно с ним общается, а Украина в силу нескольких важных факторов всегда поддерживала добрососедские и партнерские отношения с Турцией", - считает он.

Впрочем, Турция вряд ли выйдет за пределы статуса страны, организующей диалог. Да и назвать это полноценными переговорами сложно - скорее, речь идет о политических консультациях, добавил Бессмертный.

Смотрите видео - интервью Романа Бессмертного:

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Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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Кто такой Роман Бессмертный? Роман Петрович Бессмертный (родился 15 ноября 1965 года, с.Мотыжин, Бучанского района Киевской области) - украинский историк, преподаватель, политик, один из авторов Конституции Украины, дипломат, а сегодня и политэксперт, который ведет свой YouTube канал. Почти 15 лет был народным депутатом Украины, неоднократно возглавлял избирательные штабы на президентских и парламентских выборах (избирательная компания Виктора Ющенко и Блока "Наша Украина"), сам баллотировался в президенты в 2019 году. Занимал должность вице-премьер-министра в правительствах Еханурова и Тимошенко при президентстве Ющенко. Уволился с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь из-за того, что не признал президента Лукашенко легитимным после президентских выборов 2010 и вместе послами стран ЕС не пошел на инаугурацию (такое поведение шло в разрез с позицией официального Киева времен президентства Януковича). В течение 2015-2016, 2019 годов был членом политической подгруппы на трехсторонних переговорах в Минске. Преподает в вузах курсы "Дипломатический протокол", "Украина в мировой политике". Во время оккупации Киевщины чудом остался жив в родном селе Мотыжин.

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