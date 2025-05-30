Бессмертный: Россия - это черная дыра, которая кроме войны и проблем ничего принести миру не может

Все разговоры о "богатствах", "полезных ископаемых" России и каких-то перспективах бизнес-сотрудничества с США - это пустая болтовня, считает дипломат.

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Самый удачный пример бизнеса между США и РФ - продажа Аляски, считает Роман Бессмертный / Коллаж Главред

Тема прямых переговоров между Украиной и Россией периодически появляется в медиапространстве. Сейчас российская сторона после переговоров в Стамбуле анонсировала следующую встречу делегаций 2 июня.

В первой части интервью Главреду дипломат, политик, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, почему Россия отказывается от встречи с Украиной в Ватикане, чего ждать от посредничества Турции в переговорном процессе, а также стоит ли переживать из-за возобновления бизнес-связей между США и РФ, которое продвигает Трамп.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Москву, согласно сообщениям, для переговоров с Путиным и обсуждения дальнейших шагов по урегулированию войны. Чего, по вашему мнению, стоит ожидать Украине от этого визита в ближайшее время - к каким последствиям следует готовиться?

Роль Турции в этой ситуации определена как государства, выступающего площадкой для диалога. Понятно, что по определенным причинам каждая из сторон примеряет на себя роль "хозяина" площадки. Однако в этой ситуации стоит вспомнить, что Турция вернулась к активной роли на переговорах после встречи 17 апреля в Париже, когда европейцы пригласили ее к участию. Окончательно Анкара начала действовать после разговора президентов Трампа и Эрдогана.

Того, что Турция станет действовать на одной из сторон, можно не ожидать - это легко понять, если посмотреть на историю последних 12 лет. В течение этого времени, с одной стороны, Турция продолжает торговлю, сотрудничество и избирательное отношение к санкциям против России, а с другой - оказывает помощь Украине и придерживается ключевых принципов Устава ООН.

Президент Эрдоган однозначно и неоднократно подтверждал свою позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Следует иметь в виду и то, что Хакан Фидан лишь в последние годы занимает должность министра иностранных дел. Его специализация - разведывательная и контрразведывательная деятельность, поэтому его действия следует оценивать и под этим углом. Поскольку это важно для Турции, и особенно важно для Эрдогана, именно это и нужно всегда держать в голове, когда мы говорим о роли Фидана как министра иностранных дел.

Единственное, что устраивает всех участников, - это фигура Эрдогана, которая является символической и для Трампа, и для Путина, и для Украины. Это совпадение интересно, ведь Эрдоган всегда имел авторитет в глазах Трампа, московский фюрер регулярно с ним общается, а Украина в силу нескольких важных факторов всегда поддерживала добрососедские и партнерские отношения с Турцией.

Впрочем, Турция вряд ли выйдет за пределы статуса страны, организующей диалог. Да и назвать это полноценными переговорами сложно - скорее, речь идет о политических консультациях.

Смотрите видео интервью Романа Бессмертного Главреду о перспективах переговоров Украины и России:

Если говорить о потенциальных площадках для будущих переговоров, то кроме Турции в медиа также появлялись предположения о Ватикане. И мы видели в этом контексте даже заявление Пескова, который сказал, что для России это неприемлемо. Почему, по вашему мнению, Россия так протестует против Ватикана как переговорной площадки? Почему дошло до того, что ей даже пришлось это комментировать?

Важно то, что Папа Лев XIV сразу после интронизации четко оценил действия России как агрессора, мотивированного империалистической, захватнической политикой. И тогда уже стало понятно: даже если идея Ватикана как площадки возникнет, она сразу будет отвергнута Российской Федерацией.

Причина - в четкой позиции Ватикана в лице Льва XIV. В отличие от Папы Франциска, Лев XIV, как известно, не подписывал Кубинскую декларацию (совместное заявление, подписанное 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) Папой Римским Франциском и Патриархом Московским Кириллом, которое воспринималось как идеологический союз между Ватиканом и Москвой на фоне агрессии РФ в Украине. - Главред), и поэтому его позиция в отношении российского режима является кристаллизованной. Несмотря на частое подчеркивание того, что Папа - первый американец, после его заявлений относительно миграционной политики Дональда Трампа и его отношения к отдельным социальным вопросам становится понятно: он не является союзником условного трампистского видения. И сам Трамп молчит, потому что, возможно, не знает о заявлениях Льва XIV.

Для Украины Ватикан мог бы стать одним из наиболее приемлемых вариантов. Во-первых - это Европа. Во-вторых, рано или поздно иудеохристианский мир должен объединиться и побороть зуд Дональда Трампа о том, чтобы развалить Европу и подорвать основы иудеохристианской цивилизации.

Ибо величие Америки - не в том, что пытается сделать Трамп, а в ценностях иудеохристианского мира. Поэтому тема Ватикана с моей точки зрения остается актуальной, но мотивы Кремля вполне понятны: они будут действовать в унисон с Трампом.

Относительно аргумента в пользу Турции очевидно, что личные симпатии Трампа к Эрдогану и Путину естественным образом приводят переговорный процесс в Стамбул и Анкару. Однако даже возвращение в Джидду или Эр-Рияд с точки зрения идеи московского фюрера о "возобновлении" переговоров - как елей на его диктаторскую душу.

Роман Бессмертный / фото предоставлено пресс-службой

Фактически Россия стремится вести переговоры условно на своей территории, то есть там, где она чувствует себя уверенно в дальнейших шагах. Соответственно, каких рисков, по вашему мнению, нам стоит ожидать, если переговоры будут продолжаться на турецкой территории?

Действительно, эту ситуацию можно назвать комфортной для россиян, однако и для украинцев она не является дискомфортной. Здесь не ощущается такого давления и напряжения, как это было в Минске.

Что касается темы, связанной с возвращением к стамбульским "бумажкам", то она очень легко опровергается. Я, честно говоря, удивлен тем, почему украинская сторона не пытается этого сделать. Она фактически приняла это и просто молча сформировала делегацию.

Но с момента, когда происходили разговоры в Стамбуле в 2022 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла четыре резолюции, которые дали оценку ситуации, четко определили позицию Генассамблеи и, соответственно, мира. И тем самым де-факто заложили параметры для политико-правового решения конфликта. А финальная резолюция от 27 февраля 2023 года четко завершает этот перечень решений Генассамблеи и Совета Безопасности.

Можно даже вернуться к резолюциям Совета Безопасности от 2014 года, ведь все эти документы являются основой для политико-правового урегулирования. И, еще раз подчеркиваю: я был застигнут врасплох, когда не услышал ни одной ссылки на эти документы - ни на этапе подготовки, ни во время самих переговоров. Их, кажется, будто проигнорировали. И я понимаю, почему их игнорируют Россия и Дональд Трамп, но почему их игнорирует Украина - понять не могу. Ведь даже совместная позиция Бразилии, Китая и Африканского Союза (в частности Сирила Рамафосы) была инициирована Москвой, чтобы завалить эту резолюцию от февраля 2023 года. И это четко показывает, откуда идут сигналы и где должны начинаться настоящие переговоры.

Более того, я помню заявления украинского военно-политического руководства в марте и апреле 2023 года о том, что эта резолюция вобрала в себя первичные инициативы Президента Зеленского. Но почему-то о ней забыли и начали снова топтаться вокруг "записок Мединского". Я очень хотел бы, чтобы в истории эти документы остались именно как "записки Мединского", потому что это четко отражает их природу. Но почему-то их стали называть иначе - отчасти, причина в том, что Москва через Виткоффа и других людей сделала "дырку" в голове Трампа, чтобы именно эти стамбульские бумажки стали отправной точкой. Однако даже после такой длительной, тяжелой дипломатической эпопеи с Минским процессом, Нормандским форматом, "Стамбулом", имея на руках документы Генассамблеи ООН не опираться на них - странно. Тогда возникает вопрос: а как мы можем заставить работать систему международного права?

Поэтому, с моей точки зрения, важно вернуться к этим вопросам. Тем более, что тема меморандума РФ также может быть легко бита, как и тема стамбульских бумажек. Потому что только тот, кто не знает, как развивалась ситуация с 2007 года, не понимает, что там на самом деле может быть написано. Начиная с выступлений Путина и Медведева на Мюнхенских конференциях и заканчивая двумя проектами соглашений о гарантиях России с США и НАТО от декабря 2021 года все понятно: денацификация, демилитаризация Украины, территориальные оттяпания и вывод войск США из Восточной Европы и возвращение НАТО к восточным границам Германии 1991 года. Кстати, все забывают, что особый статус бывшей ГДР еще в 1996 году был закреплен соответствующими соглашениями.

То есть все, что будет в этом проекте - это фактически восстановление влияния России в пределах бывшего Варшавского договора. И когда Трамп в телефонном разговоре принял эту позицию - с моей точки зрения, он исходил из интересов только себя и своей семьи, а не Соединенных Штатов Америки.

То есть он больше настаивал на бизнес-интересах между Россией и США, я правильно вас поняла?

Здесь есть один нюанс, который я не могу оставить без внимания. Самый удачный за всю историю американо-российских отношений бизнес-проект - это продажа Аляски. Все остальное - пустое, реального бизнеса между Россией и США никогда не было. Даже когда речь шла о закупке титана, то три четверти этого титана выплавлялись из украинского сырья. Я еще работал в правительстве, когда прорабатывались документы для строительства титанового завода в Украине. Потому что зачем таскать сырье в Россию, если можно поставлять его напрямую!

Трамп, как говорил мой дед, "супчик", но он не может не понимать, что выгоды от бизнеса между Россией и США никогда не было, нет и не будет.

Россия с точки зрения Маккиндера и тем более Спайкмена (американского фундатора геополитики) является "черной дырой". Оттуда невозможно вытянуть никакого стабильного потенциала. Это может сказать любой желающий.

Все разговоры о "богатствах", "полезных ископаемых" России, о каких-то перспективах бизнес-сотрудничества с США - это пустая болтовня. И в будущем, даже когда нас уже не будет, все будут понимать, что это пустая болтовня, которая никогда ничем не закончится.

С точки зрения любых интересов геополитического, регионального или континентального позиционирования, Россия - не партнер, а проблема. Это как в учебнике для начальной школы советских времен: Россия поставляла в Европу лен, мед, дерево. Теперь - сырую нефть, газ. И все. Хорошо, что Европа наконец поняла: эти "ресурсы" - лишь средство войны. И это рано или поздно приведет к аналогичным последствиям во взаимоотношениях России со всем миром. Это черная дыра, которая, кроме крови, войны и проблем ничего другого принести миру не может. Она существует лишь для того, чтобы человечество было способно различать зло и добро.

Я уже не хочу касаться морально-этического вопроса о том, что такое бизнес с признанным преступником. Это означает содействие преступности, что влечет за собой уголовную ответственность.

Поэтому кому-то следовало сказать Дональду Трампу, что и в Соединенных Штатах, и в Украине, и в международном праве есть понятие сателлитства, то есть содействия преступлению, которое не имеет срока давности. Мне бы хотелось увидеть, чтобы Трамп и Путин вместе сидели на скамье в Международном трибунале. Но, думаю, что не доживу.

Кто такой Роман Бессмертный? Роман Петрович Бессмертный (родился 15 ноября 1965 года, с.Мотыжин, Бучанского района Киевской области) - украинский историк, преподаватель, политик, один из авторов Конституции Украины, дипломат, а сегодня и политэксперт, который ведет свой YouTube канал. Почти 15 лет был народным депутатом Украины, неоднократно возглавлял избирательные штабы на президентских и парламентских выборах (избирательная компания Виктора Ющенко и Блока "Наша Украина), сам баллотировался в президенты в 2019 году. Занимал должность вице-премьер-министра в правительствах Еханурова и Тимошенко при президентстве Ющенко. Уволился с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь из-за того, что не признал президента Лукашенко легитимным после президентских выборов 2010 и вместе послами стран ЕС не пошел на инаугурацию (такое поведение шло в разрез с позицией официального Киева времен президентства Януковича). В течение 2015-2016, 2019 годов был членом политической подгруппы на трехсторонних переговорах в Минске. Преподает в вузах курсы "Дипломатический протокол", "Украина в мировой политике". Во время оккупации Киевщины чудом остался жив в родном селе Мотыжин.

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