Трамп странно высказался о Зеленском

К тому же Трамп намекнул, что не считает Путина плохим человеком.

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Колаж: Главред, фото: УНИАН, ОП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

О чем идет речь:

Трамп назвал Зеленского упрямым

Трамп намекнул, что не считает Путина плохим человеком

Президент США Дональд Трамп внезапно пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его очень упрямым. Это произошло во время общения с журналистами в Белом доме.

"И Зеленский. Зеленский очень упрямый тоже", - сказал Трамп. видео дня

При этом американский президент не захотел прямо отвечать на вопрос о том, считает ли он Путина плохим человеком.

"Я очень хорошо его знаю. И я многое с ним пережил", - сказал в ответ президент США, напомнив, что при первой каденции его якобы безосновательно обвиняли в связях с Кремлем.

Трамп разъярен на Путина - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Кроме того, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Позже американский лидер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и заявил, что без него с Россией произошло бы "много плохих вещей". В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами. В частности, Медведев заявил, что есть только одна на самом деле плохая вещь - это Третья мировая война.

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