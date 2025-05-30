"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

Музыкант Сергей Бабкин показал некоторые вещества и себя в странном состоянии.

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Сергей Бабкин ошарашил невменяемым поведением / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что сделал Бабкин и почему это удивило подписчиков

Кто ему в этом помог

Украинский гитарист и певец Сергей Бабкин удивил подписчиков странным поведением.

На своей странице в Instagram, он опубликовал видео, как входит в некое странное бессознательное состояние. По словам самого музыканта, они посещают некоторые практики шамана, который использует "растения силы".

видео дня

Сергей Бабкин и шаман / Скриншот

Сто невероятных историй, осознаний и трансформаций. Мы счастливы быть причастными к исцелению людей. Весь этот период я ​​мечтал найти проводника, который соединит меня с Буффо. Буфо — сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание", - рассказывает он.

Сергей Бабкин в трансе / Скриншот

Подписчики музыканта не разделили пиетета перед странными практиками и стали выдвигать предположения по поводу того, чем занимается Бабкин.

Бабкин удивил своими экспериментами / Сриншот

Бабкин удивил своими экспериментами / Сриншот

"Мы его теряем", "Да ну, вы просто наркоманы. Сначала пиарили микродозинг мухоморов, теперь секрет лягушки. Грибы уже не вставляют походу", "Перевожу на наш язык - принял наркотическое средство поймал "приход", а там уже у каждого своя связь", - пишут подписчики Бабкина.

Бабкин удивил своими экспериментами / Сриншот

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Кто такой Сергей Бабкин? Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

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