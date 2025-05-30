"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

Кратко:
- Что сделал Бабкин и почему это удивило подписчиков
- Кто ему в этом помог
Украинский гитарист и певец Сергей Бабкин удивил подписчиков странным поведением.
На своей странице в Instagram, он опубликовал видео, как входит в некое странное бессознательное состояние. По словам самого музыканта, они посещают некоторые практики шамана, который использует "растения силы".
Сто невероятных историй, осознаний и трансформаций. Мы счастливы быть причастными к исцелению людей. Весь этот период я мечтал найти проводника, который соединит меня с Буффо. Буфо — сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание", - рассказывает он.
Подписчики музыканта не разделили пиетета перед странными практиками и стали выдвигать предположения по поводу того, чем занимается Бабкин.
"Мы его теряем", "Да ну, вы просто наркоманы. Сначала пиарили микродозинг мухоморов, теперь секрет лягушки. Грибы уже не вставляют походу", "Перевожу на наш язык - принял наркотическое средство поймал "приход", а там уже у каждого своя связь", - пишут подписчики Бабкина.
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Ранее Главред писал о том, что Снежана Бабкина показала редкое фото с дочкой: они сделали совместное сэлфи в зеркале лифта. Вместе женская половина семьи Бабкиных отправилась на бьюти-процедуры. "Пошли создавать красоту! Какие дети уже большие! Что же все так быстро!" - подписала снимок жена Сергея Бабкина.
Также популярная украинская актриса Анна Сагайдачная показала живот после вторых родов - без кокетства и фильтров. Она призналась, как появление второго ребенка изменило ее тело.
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Кто такой Сергей Бабкин?
Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.
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