"Что же все так быстро!": Снежана Бабкина показала свою 14-летнюю дочь-копию

Кратко:
- Бабкины редко показывают детей публике
- Снежана нарушила правило и поделилась фото с 14-летней Василисой
Украинская актриса, блогерша, жена и директор Сергей Бабкина Снежана Бабкина хоть и придерживается позиции каждую свободную минуту проводить с детьми, на публику свои отношения с ними транслирует крайне редко. Недавно она сделала исключения, и показала, как сильно выросла ее единственная дочь Василиса.
В своем блоге в Instagram Снежана показала редкое фото с ней: они сделали совместное сэлфи в зеркале лифта. Вместе женская половина семьи Бабкиных отправилась на бьюти-процедуры. "Пошли создавать красоту! Какие дети уже большие! Что же все так быстро!" - подписала снимок жена Сергея Бабкина.
В этом году Василисе исполнится 15 лет, однако она уже переросла маму и догоняет по росту папу. За последние годы она сильно изменилась, уверенно прекращаясь в красивую молодую девушку.
Василиса - одна из троих детей, которых вместе воспитывают Сергей и Снежана Бабкины. Также в их семье есть Артур и Елисей. Кроме того Бабкин - отец парня по имени Илья. Он появился в первом браке артиста.
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Кто такой Сергей Бабкин?
Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.
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