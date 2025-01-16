"Что же все так быстро!": Снежана Бабкина показала свою 14-летнюю дочь-копию

Василиса Бабкина за последние годы сильно изменилась.

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Снежана Бабкина новости - как выглядит дочь Сергея и Снежаны Бабкиных Василиса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babkin_official

Кратко:

Бабкины редко показывают детей публике

Снежана нарушила правило и поделилась фото с 14-летней Василисой

Украинская актриса, блогерша, жена и директор Сергей Бабкина Снежана Бабкина хоть и придерживается позиции каждую свободную минуту проводить с детьми, на публику свои отношения с ними транслирует крайне редко. Недавно она сделала исключения, и показала, как сильно выросла ее единственная дочь Василиса.

В своем блоге в Instagram Снежана показала редкое фото с ней: они сделали совместное сэлфи в зеркале лифта. Вместе женская половина семьи Бабкиных отправилась на бьюти-процедуры. "Пошли создавать красоту! Какие дети уже большие! Что же все так быстро!" - подписала снимок жена Сергея Бабкина.

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В этом году Василисе исполнится 15 лет, однако она уже переросла маму и догоняет по росту папу. За последние годы она сильно изменилась, уверенно прекращаясь в красивую молодую девушку.

Василиса - одна из троих детей, которых вместе воспитывают Сергей и Снежана Бабкины. Также в их семье есть Артур и Елисей. Кроме того Бабкин - отец парня по имени Илья. Он появился в первом браке артиста.

Снежана Бабкина новости - как выглядит дочь Сергея и Снежаны Бабкиных Василиса / instagram.com/snezhana_babkina

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Кто такой Сергей Бабкин? Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

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