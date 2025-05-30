Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священника

Священник Юлиан поделился искренним ответом на необычный, но важный вопрос: что делать, когда сломал руку и не можешь осенять себя крестным знамением.

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Священник рассказал, что делать, если физически не можешь перекреститься / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь

Вы узнаете:

Что делать, если рука сломана и не можешь перекреститься

Как креститься, если руку потерял на войне

Что делать, если сломал руку и не можешь перекреститься? Этот вопрос, на первый взгляд, кажется простым, но для многих - особенно военных, получивших ранения, - он имеет глубокий смысл. Священник Юлиан Тимчук рассказал трогательную историю из собственной семьи, которая помогает найти ответ на этот мучительный, но важный вопрос.

Священника Юлиана спросил парень, который сломал руку, как ему теперь креститься. Отец Юлиан успокоил: "Братик, не ломай руки. У тебя это временно. То есть, рука заживет, гипс снимут, и все будет прекрасно".

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Но в то же время, по словам священника, подобные вопросы задают себе и те, у кого ситуация намного сложнее. В пример он привел своего дедушку Юрия, который во время войны потерял правую руку.

Поскольку нет руки, то он получил благословение от священника, что может креститься, например, левой рукой, или перекреститься в уме.

"Он тоже спрашивал: как ему креститься? Поскольку нет руки, то он получил благословение от священника, что может креститься, например, левой рукой, или перекреститься в уме", - пояснил отец Юлиан.

По словам священника Юлиана, главное не жест, а намерение и вера. И даже когда физически невозможно перекреститься - Господь понимает. Особенно актуален этот вопрос для украинских защитников, которые после ранений потеряли конечности.

"Господь это видит. И если человек не может сделать знак креста, он все равно может молиться, поклониться или положить руку на грудь", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как креститься со сломанной рукой:

Религиозные вопросы - ответы священника

Как сообщал Главред, священник Православной церкви Украины Алексей Филюк пояснил, что выбор места для захоронения при жизни не является грехом и не противоречит христианским заповедям. Это индивидуальное решение каждого человека, которое не нарушает духовных норм.

У верующих часто возникают вопросы о повседневной жизни с точки зрения веры. В частности, можно ли в воскресенье, которое считается днем, посвященным Богу и отдыху, заниматься бытовыми вещами, что объяснил священник Алексей.

Также распространено поверье, что нельзя называть ребенка именем одного из родителей, чтобы "не иметь одного ангела на двоих". Некоторые традиции даже запрещают давать ребенку имена дедушки или бабушки. Отец Алексей дал ответ и на этот вопрос: на самом деле такая традиция является ошибочной, и у каждого - свой ангел, потому что у Бога хватает их на всех.

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Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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