Можно ли рубить бузину: окончательный ответ священника

Вы узнаете:
- Почему говорят, что бузину рубить нельзя
- Действительно ли есть запрет на кошение бузины
Существует поверье, что нельзя скашивать бузину, ведь это якобы чертово дерево. Действительно ли это так ответил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok.
Главред узнал, что в основном старшее поколение верит в то, что бузина должна оставаться неприкосновенной, но священник придерживается противоположного мнения.
"Если не рубить бузину, то черти заведутся в вашем дворе, потому что будут заросли", - подчеркнул он.
Поэтому, по словам Филюка, бузину рубить можно и нужно, потому что во дворе должен быть порядок, как и в доме, в голове и душе. Любые поверья не могут препятствовать этому порядку.
Смотрите видео с объяснением священника:
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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