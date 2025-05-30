Можно ли рубить бузину: окончательный ответ священника

Бузину многие опасаются лишний раз трогать, чтобы нечистого не разозлить. Но священник развеял этот страх.

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Действительно ли бузину лучше не трогать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Почему говорят, что бузину рубить нельзя

Действительно ли есть запрет на кошение бузины

Существует поверье, что нельзя скашивать бузину, ведь это якобы чертово дерево. Действительно ли это так ответил священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в TikTok.

Главред узнал, что в основном старшее поколение верит в то, что бузина должна оставаться неприкосновенной, но священник придерживается противоположного мнения.

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"Если не рубить бузину, то черти заведутся в вашем дворе, потому что будут заросли", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Филюка, бузину рубить можно и нужно, потому что во дворе должен быть порядок, как и в доме, в голове и душе. Любые поверья не могут препятствовать этому порядку.

Смотрите видео с объяснением священника:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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