Как правильно креститься: символика жестов и значение поклонов

Как правильно креститься во время молитвы - когда кланяться, что означают пальцы, и как не "сломать крест".

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Как правильно наносить крестное знамение / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно креститься

Нужно ли делать поклон после крестного знамения

Какое крестное знамение считается неправильным

Чтобы спокойно провести время в молитве и не привлекать к себе лишнего внимания, перед посещением храма стоит научиться правильно креститься. Правильное крестное знамение - это не только знак благоговения перед Богом, но и свидетельство уважения к православной вере и традициям. Человек, который умеет креститься правильно, показывает свою духовную образованность и уважительное отношение к святому делу. Истинный христианин не только сам совершает это действие в соответствии с церковным обрядом, но и помогает тем, кто хочет научиться. Главред также попытается помочь разобраться в этом вопросе.

Как правильно креститься

На канале Сгеԁо рассказывают, как правильно наносить крестное знамение. Чтобы правильно начертить на себе (или на другом человеке) крестное знамение, сперва необходимо сложить пальцы правой руки в соответствующем порядке:

вместе соединяются большой, указательный и средний пальцы - это символ Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа;

безымянный и мизинец следует прижать к ладони - это напоминание о двойной природе Иисуса Христа, который является одновременно Богом и Человеком.

Такое расположение пальцев является обязательным условием для правильного осуществления освящения себя знаком креста.

Когда пальцы сложены, крестное знамение выполняется в такой последовательности:

Прикладываем руку ко лбу - символ освящения ума. Опускаем ее к солнечному сплетению - это означает очищение внутренних чувств. Перемещаем руку к правому плечу - для освящения силы. Затем - к левому плечу, завершая знак креста. Лишь после того, как рука будет опущена вниз, можно сделать поклон.

Креститься нужно именно правой рукой, ведь, согласно православному учению, за правым плечом стоит Ангел-Хранитель, а за левым - демон.

Поклоны после крестного знамения

После нанесения креста верующие часто выполняют поклон. Но важно помнить: кланяться нужно только после завершения крестного знамения и произнесения слова "Аминь" Если поклон сделать раньше или одновременно с крестом - это считается нарушением обряда, или, как говорят священники, "сломать крест".

Различают два основных типа поклонов:

В пояс - когда голова наклоняется к поясу.

- когда голова наклоняется к поясу. К земле (земной поклон) - когда человек становится на колени и прикасается лбом к полу или земле. Такой жест является выражением покорности, глубокого уважения и любви к Богу.

Что считается неправильным

Если крест накладывается неправильно, это может свести на нет силу молитвы. В православии верят, что беспорядочное махание рукой или упрощенное крестное знамение - это признак невнимательности или даже пренебрежения. Существует народное поверье, что неправильное крещение может привлечь к себе бесов, потому что человек как бы лишает себя духовной защиты.

Еще одна распространенная ошибка - не доводить руку до живота, останавливая ее на уровне груди. Священники говорят, что такой крест считается перевернутым, а потому - неправильным. В древности это был способ, которым обозначали себя сектанты и еретики, которые отрицали канонические обряды православной церкви.

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