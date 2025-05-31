Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

Российские войска активизируют наступление на Часов Яр, перебрасывая необычные подразделения на фронт.

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Украинские дроны уничтожают новые российские беспилотники / Коллаж: Главред, фото deepstate, Генштаб ВСУ

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Россия перебросила на Часов Яр солдат Президентского полка ФСБ

Количество атак с бронетехникой возросло почти вдвое

Россия пытается любой ценой взять руины города Часов Яр. Эти руины не имеют ни политического, ни стратегического значения пишет Forbes.

По данным аналитиков, в этом районе зафиксировано развертывание солдат из Президентского полка Федеральной службы безопасности России - формирования, которое обычно выполняет церемониальные функции в Москве. Несмотря на то, что это подразделение не считается элитным, его переброска на передовую свидетельствует о кадровых трудностях в армии РФ.

видео дня

"Россия пытается заполнить пробелы и решить проблему нехватки человеческих ресурсов, перепрофилируя даже церемониальное подразделение для поддержки импульса в захвате города", - говорится в отчете.

Кроме того, украинские чиновники сообщают о заметном росте использования бронетехники противником. Количество ежедневных атак с применением бронемашин выросло почти вдвое - с 3-5 до 7-9.

"Эта эскалация является заметной, учитывая постоянный дефицит бронетехники в России и спрос на нее в других регионах", - отмечают аналитики.

Применение бронетанковых подразделений в городских условиях часто является неэффективным из-за узких улиц, где техника становится легкой мишенью для атак с дронов. Однако, по оценкам, из-за значительных потерь более легких машин от украинских БПЛА, командование РФ было вынуждено пойти на этот шаг.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Также на поле боя появляются новейшие образцы российских технологий. В соцсетях распространяются видео, на которых украинские дроны уничтожают российские беспилотники. По данным источников, РФ использует новые модели БПЛА, вероятно, с усовершенствованными функциями противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на значительную концентрацию сил, Часов Яр не имеет символического или экономического значения, подобного Мариуполю, Бахмуту или Херсону. Этот город выполняет преимущественно оборонительную функцию - он является укрепленной позицией, которая сдерживает продвижение российских войск в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

Ситуация на фронте - что известно

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что на Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного.

Накануне в ОП сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать оборону. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что несмотря на то, что Россия пытается вести переговоры, ее стратегическая цель остается неизменной - установление контроля над приграничными территориями Украины. Враг планирует наступление на Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

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