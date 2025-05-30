Украина может потерять два важных города: названы главные цели врага

От ВСУ зависит то, удастся ли РФ достичь своих целей.

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Цель наступления РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления политолога:

Путин хочет захватить четыре области Украины в 2025 году

В Луганской области ВСУ контролируют чуть менее 1% территории

Для захвата четырех областей РФ нужно еще несколько сотен тысяч бойцов

Издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин уверен в том, что ему удастся захватить четыре области Украины в 2025 году. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев сказал, действительно ли у РФ есть силы это сделать.

Он отметил, что речь идет о территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в их административных границах.

"Если в Луганской области мы контролируем чуть менее 1% территории области, то значительная часть Донецкой области - это Славянско-Краматорская агломерация, Покровск и Мирноград, и все это контролируют ВСУ. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то большая их часть, а именно левобережье, оккупированы", - подчеркнул он на чате в Главреде.

По его словам, существует высокий риск, что Украина может потерять Покровск и Константиновку.

"Однако, учитывая темпы российского наступления, для захвата этих четырех областей России нужно или еще несколько сотен тысяч бойцов (возможно, Ким Чен Ын пришлет 200 тысяч, как пишут "зет-патриоты"), или должен произойти обвал нашего фронта. Пока этого обвала нет, задача, которую ставит перед своими войсками Путин, пока невыполнима", - подчеркнул Золотарев

Он также добавил, что дальше все будет зависеть от ВСУ.

"Если мы удержим фронт, если не допустим каскадного его обрушения, то это задача для российской армии из разряда трудно выполнимых", - подытожил политолог.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору толкают Украину США, и возможен ли крах России:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что на Новопавловском направлении в Донецкой области украинским силам удалось достичь определенного прогресса вблизи Курахово.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что несмотря на то, что Россия пытается вести переговоры, ее стратегическая цель остается неизменной - установление контроля над приграничными территориями Украины. Враг планирует наступление на Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

В то же время, руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские оккупационные войска активизировались на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать оборону. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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