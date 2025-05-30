'Надо остановить убийства': Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

Что говорит Зеленский:
- Зеленский рассматривает возможность проведения четырехсторонней встречи
- Зеленский хочет остановить огонь
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о следующей встрече с РФ. Это он обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский отметил, что следующая встреча с РФ не должна быть пустой. Только в таком случае Украина будет готова принять в ней участие.
"Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства ... Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей", - отметил президент.
Также он обсудил возможность проведения четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, РФ, Турции и США.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращения огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина будет требовать ясности во время будущих переговоров, подчеркнул глава ОП.
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