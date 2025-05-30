'Надо остановить убийства': Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

Президент отметил, что эта встреча не должна быть пустой.

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Зеленский заговорил о переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Что говорит Зеленский:

Зеленский рассматривает возможность проведения четырехсторонней встречи

Зеленский хочет остановить огонь

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о следующей встрече с РФ. Это он обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский отметил, что следующая встреча с РФ не должна быть пустой. Только в таком случае Украина будет готова принять в ней участие.

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"Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства ... Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей", - отметил президент.

Также он обсудил возможность проведения четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, РФ, Турции и США.

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Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращения огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина будет требовать ясности во время будущих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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