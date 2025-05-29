'Есть два объяснения': названы реальные причины заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров неожиданно заявил о намерении уйти в отставку, политолог Андрей Золотарев объяснил, что может стоять за этим шагом.

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Что стоит за заявлениями Кадырова об отставке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

О чем сказал Золотарев:

У Кадырова действительно есть проблемы со здоровьем

Заявления главы Чечни об отставке могут свидетельствовать о скрытом намерении проверить окружение

Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров неожиданно заявил о намерении уйти в отставку. О причинах такого решения и последствиях для Чечни во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, Кадыров имеет определенные проблемы со здоровьем, что может влиять на его политическую активность. Также не исключено, что он, подобно Путину, пытается вызвать реакцию потенциальных преемников через демонстративные действия.

"Ведь Кадыров никуда уходить не собирается. Скорее всего, это был вброс, чтобы просто понаблюдать", - указывает он.

Золотарев добавляет, что верность Кадырова, как и ранее местных лидеров в имперских структурах, обеспечивается значительным финансированием из Москвы.

В результате разрушенный в 90-х Грозный превратили в демонстративный пример успешного восстановления, однако в Чечне сформировалась система, которая действует по собственным правилам, отличным от общероссийских. Например, в случае с девушкой, сбежавшей из чеченской семьи, полиция в Петербурге задержала ее и передала родственникам, несмотря на возможные нарушения ее прав.

"Другой пример - как пороли блогера. Это какое-то средневековье, но Кремль на это закрывает глаза в обмен на лояльность. Плюс кадыровцы готовы участвовать в военных авантюрах Москвы. Но - пока за это платят", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Отставка Кадырова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи относительно своего ухудшенного состояния здоровья. Примечательно, что он прямо не опроверг информацию о возможных проблемах со здоровьем.

Ранее, 6 мая 2025 года, Кадыров публично обратился с просьбой уволить его с должности главы Чеченской Республики.

По словам Кадырова, его возможный уход с должности является якобы личным решением. Однако, как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), только российский президент Владимир Путин имеет полномочия принять такую отставку. В то же время, увольнение Кадырова без определённого преемника может дестабилизировать действующую систему власти Кремля.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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