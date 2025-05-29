Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Есть два объяснения": названы реальные причины заявлений Кадырова об отставке

Юрий Берендий
29 мая 2025, 21:25
124
Рамзан Кадыров неожиданно заявил о намерении уйти в отставку, политолог Андрей Золотарев объяснил, что может стоять за этим шагом.
'Есть два объяснения': названы реальные причины заявлений Кадырова об отставке
Что стоит за заявлениями Кадырова об отставке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

О чем сказал Золотарев:

  • У Кадырова действительно есть проблемы со здоровьем
  • Заявления главы Чечни об отставке могут свидетельствовать о скрытом намерении проверить окружение

Глава российского региона Чечни Рамзан Кадыров неожиданно заявил о намерении уйти в отставку. О причинах такого решения и последствиях для Чечни во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, Кадыров имеет определенные проблемы со здоровьем, что может влиять на его политическую активность. Также не исключено, что он, подобно Путину, пытается вызвать реакцию потенциальных преемников через демонстративные действия.

"Ведь Кадыров никуда уходить не собирается. Скорее всего, это был вброс, чтобы просто понаблюдать", - указывает он.

Золотарев добавляет, что верность Кадырова, как и ранее местных лидеров в имперских структурах, обеспечивается значительным финансированием из Москвы.

В результате разрушенный в 90-х Грозный превратили в демонстративный пример успешного восстановления, однако в Чечне сформировалась система, которая действует по собственным правилам, отличным от общероссийских. Например, в случае с девушкой, сбежавшей из чеченской семьи, полиция в Петербурге задержала ее и передала родственникам, несмотря на возможные нарушения ее прав.

"Другой пример - как пороли блогера. Это какое-то средневековье, но Кремль на это закрывает глаза в обмен на лояльность. Плюс кадыровцы готовы участвовать в военных авантюрах Москвы. Но - пока за это платят", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Отставка Кадырова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи относительно своего ухудшенного состояния здоровья. Примечательно, что он прямо не опроверг информацию о возможных проблемах со здоровьем.

Ранее, 6 мая 2025 года, Кадыров публично обратился с просьбой уволить его с должности главы Чеченской Республики.

По словам Кадырова, его возможный уход с должности является якобы личным решением. Однако, как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), только российский президент Владимир Путин имеет полномочия принять такую отставку. В то же время, увольнение Кадырова без определённого преемника может дестабилизировать действующую систему власти Кремля.

Другие новости:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рамзан Кадыров Андрей Золотарев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

22:01Синоптик
Россия готовит ракетный удар по Украине: эксперт рассказал о возможности новой атаки

Россия готовит ракетный удар по Украине: эксперт рассказал о возможности новой атаки

21:44Война
Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

20:30Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Гороскоп на завтра 30 мая: Тельцам - комплименты, Водолеям - грандиозная прибыль

Гороскоп на завтра 30 мая: Тельцам - комплименты, Водолеям - грандиозная прибыль

Оккупанты перерезали важную трассу: названы два города, которые под угрозой

Оккупанты перерезали важную трассу: названы два города, которые под угрозой

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

Последние новости

22:26

Умер голливудский актер, который сыграл злую куклу Чаки

22:02

Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти

22:01

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

21:53

"Вова начал молиться": жена Остапчука рассказала о тяжелом осложнении при родах

21:44

Россия готовит ракетный удар по Украине: эксперт рассказал о возможности новой атаки

Украина рискует остаться один на один с Россией, Трамп "съезжает с темы" – ЗолотаревУкраина рискует остаться один на один с Россией, Трамп «съезжает с темы» – Золотарев
21:28

"Я была в параллельном мире": поп-певица рассказала о пережитой коме

21:25

"Есть два объяснения": названы реальные причины заявлений Кадырова об отставкеВидео

20:58

Игра в молчанку: Зеленский рассказал, почему Россия не показала "меморандум" о мире

20:30

Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

Реклама
20:28

Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

20:15

Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

19:46

"Путин прекрасно играет на чувствах Трампа": политолог раскрыл КГБшную тактику РФВидео

19:33

Монахиня зажигательно исполнила битбокс на ТВ и стала популярнойВидео

19:28

За кулисами военного сотрудничества: отчет ООН разоблачил масштабы помощи КНДР России

19:10

Почему Маск резко поумнел и осудил Трампамнение

18:53

Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

18:39

Транш в $500 млн от МВФ уже близко: когда деньги поступят в Украину

18:39

Насколько полезны вареные яйца для здоровья: эксперты дали ответ

18:38

Угроза для человечества: ученые предупредили о пролете опасной звезды

18:34

Доллар стремительно летит вниз: сколько будет стоить валюта 30 мая

Реклама
18:23

"Теплые, близкие": Светлицкая раскрыла правду про "роман" с Цымбалюком

18:12

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

17:51

В Украине устанавливают новый дорожный знак: что означает прямоугольник с коляской

17:42

РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на "Оленью": аналитики выяснили, для чего

17:39

Путин впервые заговорил о преемнике - кто его заменит, названы фамилииВидео

17:36

Жена Нелипы рассказала, почему развелась с артистом

17:25

Супертест на IQ: найдите мышь среди грибов за 5 секунд

17:15

"Ленин - гриб и радиоволна": кто и зачем в 1991 году придумал фейк, ставший мемом

17:08

Все для России: СМИ сообщили, что в Китае заблокировали продажу Украине дронов

16:42

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

16:35

Украина впервые применила уникальное оружие для дальнобойных ударов - что известноВидео

16:31

План России провалился: Силы обороны заблокировали оккупантов на Харьковщине

16:30

"Не хочу врать": Зеленский обсуждал с Мерцом Taurus и дал одно обещание

16:26

"Как-то надо жить": Лилия Ребрик призналась, что сводит ее с ума

16:20

Поддерживает иммуннитет и мышцы: 5 причин пить кефир ежедневно

15:59

Зеленский назвал условие справедливого мира в Украине и объяснил роль Путина

15:57

Американский режиссер вместе с балконом сорвался с высоты в КиевеВидео

15:33

Стоит на пути к миру в Европе: Орбан оскандалился новым заявлением об Украине

15:22

Оккупанты перерезали важную трассу: названы два города, которые под угрозой

15:21

В Раде хотят ослабить правила для выезда мужчин за границу - что изменится

Реклама
15:11

Сколько украинцам придется платить за газ в июне: стали известны цифры

14:57

30 мая - второй день Вознесения Господня: что можно и нельзя делать в праздник

14:33

Что на самом деле пили казаки: историк рассказал об уникальном напиткеВидео

14:29

Когда Троица в 2025 году: традиции, запреты и важные приметы

14:14

Как дать таблетку коту без лишнего стресса – проверенные способы

14:13

РФ применила новое вооружение: Украину атаковали неизвестные воздушные цели

14:13

"Казалось, петь больше не смогу": Марта Адамчук рассказала о сложном периоде

13:57

Какой замок открыт: лишь единицы угадают всего за 5 секунд

13:51

"Мне простительно": Потап опять взялся за старое

13:47

В России вспыхнул завод: эксперт сообщил, что там производили для ведения войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять