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В России заявили о продолжении существования СССР: политолог указал на нюанс

Юрий Берендий
29 мая 2025, 23:04
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Заявления о "юридическом существовании СССР" являются прямым предупреждение для бывших советских республик об истинных намерениях Москвы, указал политолог.
В России заявили о продолжении существования СССР: политолог указал на нюанс
Почему в РФ заговорили о юридическом существовании СССР / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Золотарев:

  • Тезисы о продолжении существования СССР были запущены для проверки реакции общества
  • Подобные заявления заставляют нервничать бывшие советские республики
  • Неизвестно, на каких правах, по российской логике, РФ является преемником СССР

Во время Петербургского международного юридического форума, проходившего 19-21 мая, прозвучало немало странных заявлений, в том числе и утверждение о том, что СССР якобы до сих пор существует. Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде объяснил, почему такие высказывания появляются в риторике российских чиновников.

Он предположил, что подобные заявления могли быть специально запущены для проверки общественной реакции, особенно учитывая малую значимость авторов таких тезисов, которые давно не имеют реального влияния.

"Но, в целом, сигнал, конечно, нехороший. Я думаю, что в других бывших республиках Советского Союза занервничали, например, в Казахстане, где есть северные регионы, заселенные преимущественно русскоязычными, и они вполне могут оказаться горячей болевой точкой", - указывает он.

Что касается самого форума, Золотарев охарактеризовал его как довольно абсурдный, ведь юридическая наука требует точности, а не философских выдумок. Особенно контроверсионным, по его мнению, выглядело выступление представителя талибов, который лишь подчеркнул неуместность некоторых заявлений и участников мероприятия.

"Но не стоит воспринимать все это слишком серьезно. Ведь тот же Модест Колеров говорил: "Какой Советский Союз 2.0? Вы хотите получить 15 миллионов бандеровцев, 60 миллионов среднеазиатских гастарбайтеров, 10 миллионов кавказских этнических националистов? От нас же ничего не останется". А он, кстати, один из близких к Кремлю политтехнологов", - сказал он.

Андрей Золотарев обращает внимание на противоречивость заявлений советника Путина Антона Кобякова о якобы юридическом существовании СССР.

"...Извините, а на каких правах тогда Россия - правопреемник Советского Союза?", - добавляет политолог.

В целом, по словам политолога, позиция Кремля свидетельствует о том, что суверенитет других постсоветских государств в Москве признается лишь до тех пор, пока он не противоречит ее интересам.

При этом Золотарев отмечает, что в современном мире наблюдается тенденция к формированию нового миропорядка, в котором или совсем не будет устоявшихся правил, или каждое государство будет трактовать их по своему усмотрению.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Имперская политика РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента РФ Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума заявил, что юридические процедуры распада СССР якобы были нарушены, а значит формально Союз не прекратил своего существования. В этом контексте полномасштабную войну России против Украины подают как внутренний конфликт.

В самой России, тем временем, наблюдается системное усиление милитаризации общества, что, вероятно, связано с подготовкой к возможному затяжному конфликту с НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в частности, обвинил Евросоюз в поддержке так называемой "неонацистской идеологии" и пообещал, что Россия сделает все для ее "окончательного уничтожения". Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что подобные заявления являются частью масштабной информационной кампании Кремля, которая эксплуатирует символику победы СССР во Второй мировой войне и образ "Великой Отечественной" с целью дискредитации Европы и НАТО.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в свою очередь предупреждает, что в случае захвата Украины, следующей мишенью РФ станет Польша. По его словам, Россия видит себя не федерацией, а империей и стремится восстановить влияние на территории, которые когда-то входили в состав СССР или Варшавского блока.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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