Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

Буданов считает, что Российская Федерация имеет целью восстановление империи подобной СССР.

https://glavred.info/war/budanov-rozkriv-neochikuvanu-cil-dlya-putina-yakshcho-rosiya-zahopit-ukrajinu-10642493.html Ссылка скопирована

Россия может готовить новое наступление / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Главред

Главные тезисы Буданова:

Россия, Беларусь и Украина могут объединиться в единое целое

РФ хочет восстановить Советский союз

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия получит контроль над Украиной ее следующей целью станет Польша.

Буданов отметил, что Россия считает себя империей, а не федерацией. Российская Федерация, по мнению разведчика, имеет целью восстановление империи, подобной Советскому Союзу, но со странами Варшавского договора в составе.

видео дня

"Если произойдет худший вариант, и три страны - Россия, Беларусь, Украина объединятся в единое. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Далее будут Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, задача минимум если образуется империя. А там уже как получится, извините", - отметил Буданов во время Специальной встречи YES.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сделал важное заявление, продлится ли война в Украине еще три года. Президент Украины надеется, что Украина сможет закончить войну в этом году, а не через три года. Однако очень сложная ситуация на фронте.

Кирилл Буданов заявил о том, что есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны. Глава Главного управления разведки рассказал, что в начале вторжения бои за Гостомель и Мощун помешали стране-агрессору России осуществить план взять "Киев за три дня".

Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред