Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

Юлия Закрепа
25 февраля 2025, 15:05обновлено 25 февраля, 16:41
240
Буданов считает, что Российская Федерация имеет целью восстановление империи подобной СССР.
Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину
Россия может готовить новое наступление / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Главред

Главные тезисы Буданова:

  • Россия, Беларусь и Украина могут объединиться в единое целое
  • РФ хочет восстановить Советский союз

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия получит контроль над Украиной ее следующей целью станет Польша.

Буданов отметил, что Россия считает себя империей, а не федерацией. Российская Федерация, по мнению разведчика, имеет целью восстановление империи, подобной Советскому Союзу, но со странами Варшавского договора в составе.

видео дня

"Если произойдет худший вариант, и три страны - Россия, Беларусь, Украина объединятся в единое. При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Далее будут Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, задача минимум если образуется империя. А там уже как получится, извините", - отметил Буданов во время Специальной встречи YES.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сделал важное заявление, продлится ли война в Украине еще три года. Президент Украины надеется, что Украина сможет закончить войну в этом году, а не через три года. Однако очень сложная ситуация на фронте.

Кирилл Буданов заявил о том, что есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны. Глава Главного управления разведки рассказал, что в начале вторжения бои за Гостомель и Мощун помешали стране-агрессору России осуществить план взять "Киев за три дня".

Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Украины Кирилл Буданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

16:58Война
Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:51Война
ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечты

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Алла Пугачева публично высказалась о Кристине Орбакайте - причина

Алла Пугачева публично высказалась о Кристине Орбакайте - причина

Последние новости

16:52

Порошенко лишают "схемы" обогащения на донатах украинцев для ВСУ, - эксперт

16:51

Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

16:39

ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

16:35

ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюансаВидео

16:31

Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными "всех на всех"

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
16:12

Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах

16:07

Будет цвести годами: садоводы сказали, как часто нужно поливать орхидею

16:01

Победительницу "Холостяка" заподозрили в романе с известным певцом

15:55

"Имперским мифам не место": в Полтаве снесли памятник российскому царю Петру I

Реклама
15:43

"Все начнется к лету": названы реальные планы Трампа по войне в Украине

15:26

Популярная украинская актриса стала мамой в третий разВидео

15:20

"Комплексные меры": российский певец Shaman получил подозрение от СБУ

15:10

Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

15:05

Буданов раскрыл неожиданную цель Путина, если Россия захватит Украину

15:04

Загадка для людей с "глазами ястреба": где спрятаны двое тигров

14:57

Украинцам нужно готовиться к повышению цен: какие продукты в "зоне риска"

14:38

Совсем не малыши: как сейчас выглядят главные герои фильма "Дети шпионов"

14:33

Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины

14:26

4 страны выступают против передачи Украине активов РФ: в Politico назвали причины

14:26

Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

Реклама
14:00

Все благодаря Байдену: Украина будет получать оружие от США до 2026 года

13:59

Россияне боятся службы на Курщине: партизаны Атеш заявили об огромных потерях

13:50

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

13:49

5 признаков того, что вам повезло с женой

13:27

Алла Пугачева восхитила увлечением сына и пошутила над ним - детали

13:16

"Страшные цифры": Буданов сказал, сколько средств РФ выделяет на войну

12:58

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на УкраинуФото

12:52

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

12:45

Трамп может пытаться "торговать Украиной": Свитан раскрыл неожиданные планы СШАВидео

12:43

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

12:40

"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

12:37

"Важный и эмоциональный день": Миша Крупин принял воинскую присягу

12:37

Меган Маркл уличили в копировании Памэлы Андерсен: что появилось у жены Гарри

12:21

ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали

12:12

Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

11:53

Секретные курцы: кто из ЗОЖ-ных звезд втихаря курит и пропагандирует здоровье

11:48

"Сердце с русским народом": Маша Машкова потрясла своим публичным признанием

11:35

Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

11:29

Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России

11:14

Кэмерон Диаз впервые "засветила" лицо сына

Реклама
11:11

"Часов Яр разрушается": в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город

11:04

"Беспроигрышная" сделка: ЕС сделал Украине свое предложение по полезным ископаемым

10:56

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

10:39

"Сказал лишнее слово": Дуда раскритиковал Зеленского за ответ Трампу

10:21

Без военной помощи США Украина долго не протянет: WSJ назвал сроки

09:48

Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине

09:46

Российские войска атаковали и продвинулись в Курской области - ISW

09:30

Настя Каменских оказалась в больнице - что произошло

09:23

Гороскоп на завтра 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

09:19

Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия по окончанию войны - Reuters

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять