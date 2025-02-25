'Страшные цифры': Буданов сказал, сколько средств РФ выделяет на войну

Буданов отметил, что кроме основного бюджета еще есть фонды.

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Расходы РФ на войну / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления начальника ГУР:

41% основного бюджета РФ предназначен на войну

В то же время, 49% артиллерийских боеприпасов поставляются из Северной Кореи

41% основного бюджета страны-агрессора России предназначены на расходы для войны против Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передают Новости.Live.

"Сейчас даже официально 41% основного бюджета Российской Федерации... почему говорю основной - потому что есть еще фонды. Этот бюджет - это бюджет войны. Это бюджет министерства обороны Российской Федерации. Это страшные цифры на самом деле", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, на сегодня точно уже в войсках РФ находится 120 самоходных артиллерийских установок калибра 170-мм, что является дальнобойной артиллерией.

Кроме того, Буданов добавил, что 49% артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152-мм, а также реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня калибра 122-мм поставляются из Северной Кореи.

Расходы РФ на войну - что известно

Как сообщал Главред, согласно данным исследования Международного института стратегических исследований известно, что в 2024 году общие расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении и составили 13,1 триллиона рублей - это примерно 462 миллиарда долларов.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что взаимозависимость российского режима и Северной Кореи углубляется - особенно Москвы под Пхеньяном.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также заявил, что российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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