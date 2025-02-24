Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов – Reuters

Важно:
- Атакованный беспилотниками российский НПЗ вышел из строя
- В результате удара загорелась основная установка первичной переработки нефти
После атаки дронов Рязанский нефтеперерабатывающий завод, третий по величине НПЗ страны-агрессора РФ, приостановил переработку.
Атакованный беспилотниками российский НПЗ вышел из строя как минимум на несколько дней, сообщает Reuters, со ссылкой на свои источники.
Как говорится в сообщении, в результате удара загорелась основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-6, что привело к приостановке деятельности всего объекта.
Отмечается, что мощность установки составляет около 170 000 баррелей в сутки, или около 48% от мощности переработки.
В сообщении уточняется, что руководство НПЗ может включить первичные перегонные установки ЭЛОУ-4 и ЭЛОУ-3, пока ЭЛОУ-6 находится на ремонте.
Ожидается, что объект возобновит работу "в течение нескольких дней", если не будет новых атак, добавили источники Reuters.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ. Во время удара по Рязанскому НПЗ было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов в районе цели.
Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.
Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.
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