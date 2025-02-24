Россия зависима от КНДР: в Defense Express заявили о нехватке боеприпасов в РФ

Российская Федерация использует Северную Корею в качестве промышленной базы.

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Россия зависима от помощи КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы Рябых:

Российская оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности армии

РФ зависима от военной помощи КНДР

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что взаимозависимость российского режима и Северной Кореи углубляется - особенно Москвы под Пхеньяном.

"Да, 50% - это мощно, и это связано с распространением и расширением военно-технического сотрудничества между двумя режимами - в Пхеньяне и Москве. И также это связано как раз с тем, что Российская Федерация использует Северную Корею в качестве промышленной базы, не успевая сама за темпами необходимости наращивания производства тех или иных боеприпасов. Более того, следует отметить, что сейчас Северная Корея еще является активным донатором ударных систем, к которым относятся те же 170-миллиметровые дальнобойные гаубицы Koksan, и это гаубицы в уникальном калибре, который нигде в мире не производится, только в Северной Корее", - сказал он в эфире "Еспресо". видео дня

Валерий Рябых отметил, что это ставит Россию в зависимость от Северной Кореи как по части поставок этих боеприпасов, так и самих систем.

"Сейчас по данным Главного управления разведки, уже было поставлено около 120 подобных систем, и еще 120 подобных систем планируется поставить в этом году. Это довольно серьезная цифра. Помимо прочего, также Пхеньян поставляет и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня. И боеприпасы к ним, которые также являются уникальными и работают с этими системами. И это также отмечается на фоне активного уничтожения артиллерийских систем и непосредственно реактивных систем залпового огня Силами обороны Украины из числа тех, которые до сих пор использовала Российская Федерация. Также это связано с тем, что российская оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности армии захватчиков в подобных боеприпасах. И это все больше и больше углубляет взаимозависимость двух режимов, и в первую очередь московского от Северной Кореи", - считает военный эксперт.

Сотрудничество РФ и КНДР - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ЦПИ раскрыли зависимость России от оружия КНДР. Российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов.

В СМИ сообщили, что КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула. Кирилл Буданов сообщил, что Пхеньян готовится удвоить количество артиллерийских систем, которые уже были переброшены в приграничный Курский район. Новые поставки ожидаются на фоне сообщений о перегруппировке армии КНДР.

В Минобороны Украины раскрыли детали, почему армия РФ теряет солдат из КНДР. Иван Гаврилюк сообщил, что российская армия теряет на поле боя больше людей, чем набирает на контракт, но еще есть наемники и солдаты из Северной Кореи.

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