На Курщине - 60 тысяч солдат, вернулись войска КНДР: Зеленский раскрыл потери РФ

Президент рассказал, что российские оккупационные силы продолжают штурмы, в частности с привлечением военных КНДР.

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Сотни оккупантов уничтожены на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Главное из обращения Зеленского:

В Курской области РФ собрала 60 тысяч военных

Россия снова подтянула северокорейских солдат

ВСУ уничтожили сотни российских и северокорейских солдат

На Курском направлении сейчас находится 60 тысяч российских военных, подтянули солдат КНДР. РФ понесла значительные потери - уничтожены сотни российских и северокорейских солдат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одним из ключевых вопросов стало увеличение поставок вооружений.

видео дня

"Сегодня были доклады по конкретным видам вооружений и техники, и много - нашего внутреннего производства. Обеспечение для армии должно быть стабильным, и именно доля собственного нашего производства должна постоянно увеличиваться", - отметил Зеленский.

Также президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации в Донецкой и Курской областях. По его словам, на Курском направлении российские войска снова подтянули северокорейских военных.

"Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно - бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли; и у нас на территории, на фронте - 60 тысяч российской армии на Курщине - это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донецкой области. Я благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде - за результат", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что дроны стали технологической основой современной войны, поэтому украинцы должны быть в этой сфере лидером. Президент провел встречу с командирами подразделений, которые управляют беспилотными системами.

"Они из лучших, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины. Решения приняты, дроны производим и поставляем, и значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы. Украинское государство не будет жалеть ресурсов на это, потому что это - сохранение жизней наших людей", - добавил он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Исчезновение солдат КНДР с фронта - что известно

Напомним, южнокорейская разведка заявила, что с середины января военные КНДР, отправленные для поддержки России в войне против Украины, вероятно, не привлекались к боевым действиям на Курском направлении.

Также заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия теряет на фронте больше солдат, чем набирает на контракт. В 2024 году в армию РФ привлекли 427 тысяч военных, но ежемесячные потери превышают 40 тысяч человек.

По его словам, Путин компенсирует нехватку за счет заключенных, жителей оккупированных территорий, наемников и солдат из Северной Кореи.

Как сообщал Главред, в Курской области россияне имели небольшие успехи, однако подразделения КНДР из-за больших потерь отошли с позиций. Британская разведка считает, что это результат значительных потерь в боях против ВСУ.

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