Вспышка активности: РФ может увеличить количество массированных атак по Украине

В январе был определенный спад российских атак, но сейчас снова все пошло вверх.

https://glavred.info/war/vspyshka-aktivnosti-rf-mozhet-uvelichit-kolichestvo-massirovannyh-atak-po-ukraine-10642235.html Ссылка скопирована

Дроновые атаки по Украине / коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Главное:

Количество российских атак Шахедами может увеличиться

Для врага это значительно быстрее и дешевле

Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах

В ночь на 23 февраля страна-агрессор Россия нанесла наибольший удар Шахедами за время войны. Враг может вкладываться в увеличение производства дронов, от чего увеличится количество таких атак. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, передает 24 Канал.

По его словам, это значительно быстрее и дешевле.

видео дня

"Очевидно, что и Украина также сильно вкладывается в производство дронов. Самое важное, чтобы наше государство было здесь впереди по качественным показателям", - подчеркнул он.

Военнослужащий также добавил, что вспышка активности ударов дронами по Украине фиксировали в ноябре и декабре 2024 года. В январе был определенный спад. И сейчас снова все пошло вверх.

"Спад, вероятно, связан с тем, что Россия использовала много дронов. Ждали, пока новые произведут. И сейчас кривая пошла вверх. Атакуют наши объекты критической инфраструктуры", - отметил Мусиенко.

Он отметил, что Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах. В течение последних месяцев удары по территории России существенно выросли.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков. В Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали силы ПВО.

18 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. В городе раздавались мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением.

Кроме того, 17 февраля, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа Шахед. В результате атаки поднялся пожар.

Читайте также:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред