Вспышка активности: РФ может увеличить количество массированных атак по Украине

Главное:
- Количество российских атак Шахедами может увеличиться
- Для врага это значительно быстрее и дешевле
- Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах
В ночь на 23 февраля страна-агрессор Россия нанесла наибольший удар Шахедами за время войны. Враг может вкладываться в увеличение производства дронов, от чего увеличится количество таких атак. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, передает 24 Канал.
По его словам, это значительно быстрее и дешевле.
"Очевидно, что и Украина также сильно вкладывается в производство дронов. Самое важное, чтобы наше государство было здесь впереди по качественным показателям", - подчеркнул он.
Военнослужащий также добавил, что вспышка активности ударов дронами по Украине фиксировали в ноябре и декабре 2024 года. В январе был определенный спад. И сейчас снова все пошло вверх.
"Спад, вероятно, связан с тем, что Россия использовала много дронов. Ждали, пока новые произведут. И сейчас кривая пошла вверх. Атакуют наши объекты критической инфраструктуры", - отметил Мусиенко.
Он отметил, что Украина тоже наращивает возможности в дроновых ударах. В течение последних месяцев удары по территории России существенно выросли.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков. В Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали силы ПВО.
18 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Шахед. В городе раздавались мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением.
Кроме того, 17 февраля, российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа Шахед. В результате атаки поднялся пожар.
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Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
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