Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

Для изготовления этих беспилотников не требуется много времени.

https://glavred.info/world/novaya-zamena-shahedam-rossiya-nachnet-proizvodstvo-dronov-v-kndr-10638512.html Ссылка скопирована

Сотрудничество РФ и КНДР / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

РФ и КНДР усилят сотрудничество

В КНДР может начаться производство дронов-камикадзе

Комплектующие для таких дронов будут брать из Китая

Страна-агрессор Россия и КНДР усилят сотрудничество в изготовлении дронов. Акцент будет сделан на их массовости. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что оккупанты уже используют на фронте новый дрон "Италмас". Впоследствии враг будет иметь в распоряжении также другие БпЛА. Их будут производить в КНДР в соответствии с условиями оборонного союза, заключенного между обеими странами.

видео дня

Также ожидается, что в Северной Корее начнется производство БпЛА значительно проще Shahed-136 или "Ланцет", но не менее опасных дронов.

Журналисты предполагают, что в КНДР вполне может начаться производство дронов-камикадзе низкотехнологичного уровня что-то вроде российских "Молнии" и "Гербери".

Комплектующие для таких дронов будут брать из Китая. Для изготовления этих беспилотников не нужно много времени, ведь они не требуют сложных технологий. Их можно собрать из широкодоступных материалов руками дешевой малоквалифицированной рабочей силы.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Сотрудничество РФ и КНДР - что известно

Как сообщал Главред, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне в Украине и назвал войну "справедливым делом российской армии".

В The Telegraph сообщали, что Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте. Эти системы изначально создавались для уничтожения войск Южной Кореи.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов.

Читайте также:

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред