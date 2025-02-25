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"Часов Яр разрушается": в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город

Юлия Закрепа
25 февраля 2025, 11:11обновлено 25 февраля, 12:12
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Противник с севера Часового Яра пытается продвигаться к центральной части.
'Часов Яр разрушается': в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Ключевые тезисы Полухина:

  • В Часовом Яру продолжаются тяжелые городские бои
  • Оккупанты изменили тактику атак на город

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в Часовом Яру противник атакует как в лоб, так и использует малые пехотные группы.

"Часов Яр разрушается, но уничтожается много вражеской пехоты, много солдат РФ кладут за непонятные цели свою жизнь, а наши ребята отражают их атаки, штурмы, которые происходят ежедневно. Оккупанты атакуют как в лоб, так и используют малые пехотные группы. Также противник пытается применять механизированную технику", - отметил Полухин в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам представителя пресс-службы, в Часовом Яру продолжаются городские бои, противник пытается прятаться в многоэтажных домах.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

"Противник с севера города пытается продвигаться к центральной части. Таким образом, противник заседает в домах, откуда ребята уже по ним начинают работать. Канал до сих пор является преградой, врагу до сих пор не удалось полноценно наладить переправу техники через канал. Противник завязывает себя в городских боях, и сказать, что есть быстрое продвижение, нельзя", - подчеркнул Полухин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска. Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Виктор Трегубов сообщил, что российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе.

ВСУ продвинулись под Покровском. Стало известно, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска. При этом наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов.

ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ. Бойцы ССО и СБУ ударили дронами по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в 400 километрах от контролируемой украинской армией территории. Отмечается, что там прогремело 20 взрывов.

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