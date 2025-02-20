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Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Виталий Кирсанов
20 февраля 2025, 00:03
114
Сложные времена рождают сильных людей, уверен актер.
Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor, пресс-служба 1+1

Вы узнаете:

  • Игорь Ласточкин будет служить в бригаде "Холодний яр"
  • Кто такой Игорь Ласточкин

Актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин присоединился к Вооруженным силам Украины. Об этом он написал 19 февраля в Instagram.

"Сложные времена рождают сильных людей. Один из 4%", – написал Ласточкин.

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"Честь быть с тобой в одной бригаде", – написала украинская военнослужащая Ангелина Безотосная, которая служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодний яр".

Актер из 'Квартала 95' присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист
lastochkin_igor / Instagram

Кто такой Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110.

После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.

Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.

Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.

Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

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