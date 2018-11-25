Игорь Ласточкин

Украинский актер, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец
Дата рождения: 21 ноября 1986 года, Шыкмент, Казахстан.
Детство и образование
Игорь Сергеевич Ласточкин родился в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу № 110.
После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины — металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.
Учился в ГИТИСе.
Творческая деятельность
КВН
Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным.
В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.
Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.
Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция".
"Рассмеши комика"
В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны.
"Игры приколов"
Также Ласточкин стал ведущим юмористически-развлекательного шоу "Игры приколов", в котором 12 актеров, звезд "Лиги смеха", играют веселые скетчи на актуальные темы, большинство из которых связаны с интеграцией Украины в Европу и находят отражение в повседневной жизни каждого украинца.
"Лига Смеха"
В 2015 году Ласточкин стал тренером шоу "Лига смеха". Во втором сезоне проекта команда Ласточкина победила.
А еще через год Игорь вместе с Юрием Горбуновым разделил первое место третьего чемпионата Украины по юмору "Лига Смеха".
"Танцы со звездами"
В 2018 году Ласточкин стал участником популярного проекта "Танцы со звездами". Его партнером на танцполе стала Илона Гвоздева.
Пара прошла в финал конкурса, и за первенство они будут бороться с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Иракли Макацария и Яной Заец.
Личная жизнь
В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.