Игорь Ласточкин

25 ноября 2018, 15:59

Украинский актер, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин / https://www.instagram.com/lastochkin_igor

Дата рождения: 21 ноября 1986 года, Шыкмент, Казахстан. 

Детство и образование

Игорь Сергеевич Ласточкин родился в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в живет в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу № 110.

После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины — металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.

Учился в ГИТИСе.

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин в детстве / https://www.instagram.com/lastochkin_igor

Творческая деятельность

КВН

Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийной задачей Игоря было сыграть испуганную человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным.

В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.

Совместно с сокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Краина У". Ласточкин и Борисов повторили придуманные в КВН образы Игоря и Лены.

Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция".

"Рассмеши комика"

В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны.

"Игры приколов"

Также Ласточкин стал ведущим юмористически-развлекательного шоу "Игры приколов", в котором 12 актеров, звезд "Лиги смеха", играют веселые скетчи на актуальные темы, большинство из которых связаны с интеграцией Украины в Европу и находят отражение в повседневной жизни каждого украинца.

"Лига Смеха"

В 2015 году Ласточкин стал тренером шоу "Лига смеха". Во втором сезоне проекта команда Ласточкина победила.

А еще через год Игорь вместе с Юрием Горбуновым разделил первое место третьего чемпионата Украины по юмору "Лига Смеха".

"Танцы со звездами"

В 2018 году Ласточкин стал участником популярного проекта "Танцы со звездами". Его партнером на танцполе стала Илона Гвоздева.

Пара прошла в финал конкурса, и за первенство они будут бороться с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Иракли Макацария и Яной Заец.

Личная жизнь

В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин с женой и сыном / https://www.instagram.com/lastochkin_igor

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Игорь Ласточкин
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