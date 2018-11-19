Танцы со звездами-2018: кто покинул проект накануне финала

Вишняков и Сахневич покинули Танцы со звездами / Фото: Instagram/tanci1plus1

Полуфинал популярного проекта Танцы со звездами-2018 состоялся 18 ноября на телеканале 1+1, в котором четыре пары боролись за право танцевать на финальном паркете.

В зоне риска оказались Павел Вишнякова и Юлия Сахневич, Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов. Однако поклонники в очередной раз спасли от вылета фаворита зрительских симпатий, которую называют "богиней паркета" – телеведущую Лесю Никитюк.

На паркете начали борьбу Павел Вишняков и Иракли Макацария со своими партнершами. Оба участника танцуют уже практически безупречно, поэтому для жюри и зрителей сделать выбор было нелегко. Однако в итоге проект все же покинула одна пара - это Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

"Я безмерно благодарен всей команде, с которой имел счастье работать", – отметил Павел Вишняков.

Танцовщица Юлия Сахневич была в своем финальном спиче более эмоциональной. Она призналась, что получала удовольствие от невероятных сюжетов постановок, а также нашла на проекте свою любовь.

Напомним, четвертьфинал популярного шоу Танцы со звездами в 12 прямом эфире покинула знойная украинская певица латиноамериканского происхождения Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот.