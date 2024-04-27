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Эвакуация из больниц Киева: майор рассказал о планах россиян

Юлия Закрепа
27 апреля 2024, 11:23
Когда у российских оккупантов что-то не получается на линии фронта, то они прибегают к террористическим актам внутри собственной страны.
Эвакуация из больниц Киева: майор рассказал о планах россиян
Почему эвакуируют пациентов из больниц Киева / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал отметил важность информационной гигиены в ответ на эвакуацию пациентов и персонала из столичных медучреждений.

"Это то, о чем говорил руководитель Главного управления разведки еще несколько месяцев назад, сейчас перед началом масштабного наступления, которое россияне планируют на май, где-то в апреле очень усилятся российские ИПСО, вбросы, российская информационная война будет усиливаться различными способами. Многое они будут планировать делать - это один из примеров, здесь удивляться нечему, мы должны просто помнить, что война гибридная, еще информационная составляющая очень важна и сейчас надо в первую очередь применять информационную гигиену и очень осторожно относиться к таким вбросам", - пояснил ветеран в эфире "Еспресо".

В то же время, как сказал Гетьман, анализ известных политических экспертов позволяет предполагать, что когда у российских оккупантов что-то не получается на линии фронта, то они прибегают к террористическим актам внутри собственной страны.

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"Чтобы поднять какой-то градус ненависти к нам, ко всему цивилизованному миру, если на линии фронта нечего показать, то будут потери внутри Российской Федерации, где-то еще, чтобы таким образом, когда спадает этот градус напряжения, ненависти, нечем похвастаться из так называемой СВО, то будут обязательно потери, или что-то похожее на потери то, что мы видим - они по методичкам тоже работают", - рассказал майор запаса НГУ.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Напомним, что в Киеве срочно эвакуируют больницы. Враг начал открыто угрожать атаковать больницы в Киеве, которые расположены на улице Богатырская. Одна из этих больниц - детская. Власти срочно начали эвакуацию больниц.

В СБУ рассказали важные подробности о плане обстрелов оккупантов. Эти заявления являются информационно-психологической спецоперацией, которая играет на руку РФ. В то же время следует серьезно воспринимать любые угрозы оккупантов и соблюдать правила безопасности.

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