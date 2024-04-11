Объявлена принудительная эвакуация в трех районах Харьковщины: что произошло

В четверг, 11 апреля, власти Харьковщины пришли к согласию о принудительной эвакуации в прифронтовых населенных пунктах, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Принудительная эвакуация касается только семей с детьми и пройдет в 47 населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов - недалеко от украинско-российской границы.
По информации ОВА, совокупно в этих населенных пунктах проживают 182 ребенка.
Харькова это решение не касается.
Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы
Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.
По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".
Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.
Новости с фронта - ситуация в Харьковской области
Сейчас Россия сосредоточенно бьет по критической инфраструктуре Харьковской области. В частности, утром 11 апреля РФ нанесла 10 ударов по объектам энергетики Харькова и области. В России не скрывали, что хотят сделать прифронтовой город-миллионник непригодным для жизни гражданского населения.
Вместе с тем, все больше экспертов и военных склоняются к мнению, что Россия готовит новое наступление на Харьков. По информации The Economist, Россия сейчас готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что к боевым действиям такой интенсивности в условиях дефицита боеприпасов и техники ВСУ не готовы.
В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше . На Купянском направлении россияне "стираются" просто вдребезги уже фактически 10 месяцев.
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