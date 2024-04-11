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Россияне ударили КАБами по Сумам: попали в ТЭЦ

Руслана Заклинская
11 апреля 2024, 17:18
Россия нанесла авиаудар по теплоэлектроцетрали в Сумах и обстреляла из артиллерии Эсманскую общину.
Россияне ударили КАБами по Сумам: попали в ТЭЦ
РФ ударила авиабомбами по ТЭЦ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

В четверг, 11 апреля, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по критической инфраструктуре города Сумы. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По данным Сумской ОГА, после 16:00 Россия сбросила авиабомбу на местную теплоэлектроцентраль. На месте удара работают все необходимые службы.

Инфографика КАБ, инфографика
Инфографика: Главред

"Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются", - отметили в ОВА.

видео дня

Кроме этого, из ствольной артиллерии враг совершил обстрел Эсманской общины в Шосткинском районе Сумщины.

"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - добавили в ведомстве.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 года - последние новости

Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после этого произошло еще несколько взрывов.

Также днем 11 апреля россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате удара погибли 4 гражданских, еще 5 пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе, а также зафиксированы повреждения промышленных объектов.

Как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

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