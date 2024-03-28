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"Его нужно сделать нежизнеспособным": на росТБ проболтались о планах на Харьков

Яна Ставская
28 марта 2024, 21:38
Кремлевские "подпевалы" продолжают озвучивать намерения Кремля
'Его нужно сделать нежизнеспособным': на росТБ проболтались о планах на Харьков
Россия регулярно бьет по городу / Коллаж Главреда. Фото: Олег Синегубов, скриншоты видео

В Госдуме РФ не скрывают, что намерены полностью обесточить Харьков регулярными ударами, сделав город-миллионщик нежизнеспособным.

В эфире пропагандиста Владимира Соловьева российский депутат Андрей Луговой пожелал, чтобы все оставшиеся в городе 800 тысяч жителей собрали вещи и уехали на запад Украины.

"Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Чтобы эти оставшиеся в нем 800 тысяч человек сели в машины, пешком, с тюками, в повозках - и на запад. То же самое надо сделать с другими городами, в том числе с Киевом", - сказал Луговой.

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Кто такой Владимир Соловьев

Владимир Соловьев – русский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализовывал намерения РФ по оккупации.

В августе 2014 года включен Украиной в список санкций за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.

В ответ Соловьев насмешливо предложил украинцам якобы идти против собственной армии и уезжать в Белгород.

В Госдуме подтвердили желание уничтожить Харьков - смотрите видео:

'Его нужно сделать нежизнеспособным': на росТБ проболтались о планах на Харьков

Удары по Харькову - последние прилеты

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" произошел на детской площадке.

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

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