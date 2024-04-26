В Киеве срочно эвакуируют больницы: враг анонсировал удары по детям

Оккупанты распускают слухи о том, что в киевских больницах якобы прячутся украинские военные.

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Оккупанты анонсировали удары по больницам в Киеве / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Враг начал открыто угрожать атаковать больницы в Киеве, которые расположены на улице Богатырская. Одна из этих больниц - детская. Власти срочно начали эвакуацию больниц. Об этом заявили в КГГА.

Известно, что на улице Богатырская в Киеве есть две больницы.

"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы. Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, которые принимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц", - говорится в сообщении. видео дня

Враг угрожает ударить по больницам в Киеве

В Сети появилось видео с заявлением врага о том, что в киевских больницах на Богатырской якобы находятся военные.

"Все эти лица и планы комитета известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые. Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они выбрали киевские больницы по адресу Богатырская 30 и 32, фактически спрятавшись за спину больных детей", - цинично сказал председатель комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.

Смотрите видео об угрозах врага ударили по больницам в Киеве:

Враг анонсировал удары по больницам в Киеве / фото: скриншот

В КГГА сразу заявили, что все это является настоящей ложью, которую оккупанты пытаются использовать для дальнейших оправданий своих атак на объекты социальной инфраструктуры столицы.

Удары по территории Украины - удары по критической инфраструктуре

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 апреля, Россия ударила по украинским объектам на Черкасщине и Херсонщине. По данным руководителя Черкасской ОГА Игоря Табурца, в результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, а шесть человек получили ранения.

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область с помощью ударных дронов. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, благодаря силам и средствам противовоздушной обороны на Киевщине все вражеские цели были уничтожены.

22 апреля российские оккупанты также атаковали Харьков. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по телевизионной вышке. К счастью, жертв удалось избежать, поскольку люди на тот момент находились в укрытии.

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