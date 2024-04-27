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Очень важный праздник: что нельзя делать в Вербное воскресенье

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2024, 15:50
Что можно делать 28 апреля. Строгие приметы и запреты, которые подарят всей семье крепкое здоровье.
приметы, погода
Что нельзя делать 28 апреля / фото: pixabay

28 апреля церковь отмечает большой православный праздник - Вербное воскресенье. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Это последнее воскресенье перед Пасхой. У этого праздника есть второе официальное название - Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря и отправился в Иерусалим, где люди в знак уважения устелили дорогу пальмовыми ветвями.

Иисус обвинил местных торговцев в том, что они превратили святое место в "вертеп разбойников" и изгнал их. Священнослужители решили погубить Спасителя. Именно из-за этого следующие дни называются Страстной неделей, так как они стали последними и самыми страшными в земной жизни Иисуса.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 28 апреля.

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Что можно делать 28 апреля

  • В этот день нужно провести время на свежем воздухе. Считается, что теплый ветер принесет здоровье.
  • В этот день нужно сходить в церковь. С собой стоит взять веточки вербы и освятить их. Эти веточки нужно будет хранить в доме в течение года. Веточки также можно поставить у изголовья больного.
  • В этот день можно слегка бить членом семьи веточкой освященной вербы и говорить: "Не я бью - верба бьет". Предки верили, что это принесет здоровье и защитит от недоброго.
  • В этот день нужно съесть одну почку освященной вербы. Считается, что это принесет человеку счастье.

Что нельзя делать 28 апреля

1. Нельзя 28 апреля выбрасывать прошлогоднюю освященную вербу. Ее обязательно нужно сжечь.

2. Нельзя 28 апреля работать по дому и в огороде. Это большой праздник и лучше посвятить больше времени молитвам и семье.

3. Нельзя 28 апреля ссориться и желать друг другу плохого. Считается, что это испортит светлую энергетику Вербного воскресенья.

Приметы 28 апреля

  • Если в этот день спрятались бабочки, то погода будет холодной и пасмурной.
  • Если еще не зацвели одуванчики, то лето будет засушливым.
  • Если в этот день идет дождь, то будет потепление.
  • Если в этот день ветреная погода, то и лето будет прохладным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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