В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин прокомментировал ситуацию на фронте в Донецкой области.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в Очеретином захватчики заблокированы и находятся под огневым контролем Украины.
По его данным, украинские защитники держат под контролем две трети Очеретиного и поселка Соловьево.
В свою очередь оккупанты РФ перебросили резервы для прорыва оборону в направлении Новобахмутовка– Камышине. Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде российской армии.
"Сейчас две трети поселка Очеретино находится под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", – подчеркнул он.
Спикер объяснил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Там принимаются меры для того, чтобы выбить оттуда врага.
В Соловьево ситуация аналогичная - две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть, куда прорвался враг, все равно находится под огневым контролем наших бойцов, добавил Волошин.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
Другие новости:
- "Появится окно возможностей": Буданов назвал условие завершения войны
- Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет
- Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дронов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред