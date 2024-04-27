В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

На фронте ситуация тяжелая, но контролируемая, подчеркнул Назар Волошин.

https://glavred.info/ukraine/v-boy-brosili-rezervy-vsu-blokirovali-vraga-nazvano-goryachee-napravlenie-10560971.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин прокомментировал ситуацию на фронте в Донецкой области.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в Очеретином захватчики заблокированы и находятся под огневым контролем Украины.

По его данным, украинские защитники держат под контролем две трети Очеретиного и поселка Соловьево.

видео дня

В свою очередь оккупанты РФ перебросили резервы для прорыва оборону в направлении Новобахмутовка– Камышине. Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде российской армии.

"Сейчас две трети поселка Очеретино находится под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем", – подчеркнул он.

Спикер объяснил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Там принимаются меры для того, чтобы выбить оттуда врага.

В Соловьево ситуация аналогичная - две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть, куда прорвался враг, все равно находится под огневым контролем наших бойцов, добавил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред