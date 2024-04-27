Что можно и нельзя сажать рядом с пионами: правила, которые рискованно нарушать

Пионы любят компанию. Рядом с ними можно посадить практически что угодно, но есть и нежелательные соседи, которые загубят клумбу.

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Где лучше всего сажать пионы: все секреты выращивания / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пион называют "царем цветов". Чтобы вырастить в саду красивые и пышные цветы, прежде всего необходимо правильно выбрать место для посадки. Главред разобрался, где лучше сажать пионы - в тени или на солнце, а также какое соседство не любят пионы.

К слову, невероятно ароматный цветок может не только радовать глаз, но и станет настоящим лекарством зимой. Знаете ли вы невероятно вкусный рецепт варенья из пионов? Читайте материал: Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пион.

Где лучше всего сажать пионы

Пион не любит прямых солнечных лучей, однако в тени растет плохо и не цветет. Поэтому стоит выбрать идеальную середину. Рядом не должно быть деревьев и высоких кустарников.

Нельзя сажать пионы рядом со строениями и на участках, где зимой выдувается снег и обнажается почва. Если посадить цветы в таком месте, будущие почки будут подмерзать.

Пионы любят расти на небольшом возвышении - примерно 15-20 сантиметров. Расстояние между кустами должно составлять минимум метр.

Также стоит учитывать, что пион - многолетнее растение. Поэтому и место на садовом участке нужно выбирать такое, на котором вы хотели бы видеть эти цветы десятилетиями.

Для полноценного развития корневой системы пионы стоит высаживать примерно в двух метрах от ближайшего дерева или стены дома. Идеальное место для пиона – восточная сторона дома в нескольких метрах от стены.

Важный вопрос - какую почву любят пионы? Грунт должен быть очень плодородным, богатым органикой и рыхлым. Кислые почвы этим растениям противопоказаны. Пионы не будут расти в тяжелой глинистой почве, песке или торфе. В этом случае они не будут выпускать бутоны.

Перед посадкой почву необходимо подготовить, а именно - добавить гумуса, если почва глинистая – песка.

Когда лучше сажать пионы - осенью или весной

Что касается сроков посадки, то сажать и пересаживать пионы нужно либо весной, либо в конце августа или в начале сентября.

Считается, что лучший вариант для получения пышного цветения - это посадка корневища пионов осенью. Если есть необходимость высадить пионы весной, то это лучше это сделать до наступления жары.

Какое соседство не любят пионы

Пионы любят компанию. Рядом с ними можно посадить практически что угодно, но есть и нежелательные соседи.

Нельзя садить пионы рядом с высокими деревьями с широкими кронами. В тени пионовые кусты утратят свою декоративность и перестанут цвести.

Деревья забирают у пионов влагу и питательные вещества. Самые плохие компаньоны – черемуха и абрикос. Корни этих деревьев выделяют в почву особые вещества, которые угнетают рост пионов и негативно сказываются на их цветении.

Также пионам не понравится соседство с ландышами, которые слишком сильно разрастаются.

Нельзя сажать пионы рядом с боярышником, малиной, вишней и сливой.

Крыжовник и смородина также будут неподходящими соседями. Они постепенно разрастаются, образуя раскидистую густую крону, и накрывают пионы.

Не смогут ужиться пионы с черникой и голубикой.

Можно ли сажать рядом пионы и сирень? К сожалению, это хоть и красивое, но нежелательное соседство. Этот агрессивный быстрорастущий кустарник способен накрыть плотной и густой кроной всю клумбу.

Пионы - история происхождения и значение цветка Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу. Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду. Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами. В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов. Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия. В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный". Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.

Какие цветы сажают рядом с пионами?

Рядом с яркими пионами очень красиво будут смотреться туи. Но они не должны создавать сильное затенение.

Пионы и флоксы - идеальные компаньоны. Они цветут в разное время, имеют красивую зеленую массу и прекрасно дополняют друг друга.

Что еще можно посадить рядом с пионами? Очень эффектно будут смотреться на клумбе маки, колокольчики, наперстянки, гвоздики.

Достойным компаньоном пионам станет пеларгония. Благодаря разнообразию цветовых вариаций она позволит создать яркую разноцветную клумбу.

В тени пионов можно сажать теневыносливые растения. Например, папоротники и хосты. Их роскошная зеленая масса подчеркнет красоту ярких "шапок" пионов.

Смотрите видео - Как правильно выращивать пионы дома:

Ранее Главред писал, как пион действует на человека и как его можно использовать.

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