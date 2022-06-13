Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пион

Варенье из пион на зиму / ua.depositphotos.com

Июнь богат на первые овощи и свежие фрукты, а еще в первый месяц лета превосходно цветут пионы. Невероятно ароматный цветок может не только работать ваши глаза, но и станет настоящим лекарством зимой.

Сегодня вам расскажем невероятно вкусный рецепт варенья из пионов. Нежный аромат, восхитительный вкус и невероятная польза варенья будет лекарством для всей семьи в зимний период.

Польза варенья из пионов очень большая. Варенье из пионов обладает лечебным эффектом и помогает при простуде, бронхите, успокаивает и согревает.

Варенье из пионов - рецепт

Вам понадобится:

Пионы белые или розовые - 7 штук

Сахар - 400 гр

Вода - 1 стакан

Чай каркаде

Лимон

Корица, ваниль

Цветки пиона не должны быть засохшими. Промыть под водой лепестки и сложить в кастрюлю.

Засыпать лепестки пионов сахаром, добавить воды, ваниль, кардамон и чай каркаде.

Варить варенье из пионов 15 минут, пока полностью не растворится сахар, периодически помешивая.

В самом конце натереть цедру лимона и добавить к варенью.

Разливаем горячее варенье из пионов по банкам, закручиваем и ставим банки на крышки до полного остывания.

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