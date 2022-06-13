Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пион

Готовим превосходно вкусное варенье из пион на зиму.
Июнь богат на первые овощи и свежие фрукты, а еще в первый месяц лета превосходно цветут пионы. Невероятно ароматный цветок может не только работать ваши глаза, но и станет настоящим лекарством зимой.
Сегодня вам расскажем невероятно вкусный рецепт варенья из пионов. Нежный аромат, восхитительный вкус и невероятная польза варенья будет лекарством для всей семьи в зимний период.
Польза варенья из пионов очень большая. Варенье из пионов обладает лечебным эффектом и помогает при простуде, бронхите, успокаивает и согревает.
Варенье из пионов - рецепт
Вам понадобится:
- Пионы белые или розовые - 7 штук
- Сахар - 400 гр
- Вода - 1 стакан
- Чай каркаде
- Лимон
- Корица, ваниль
Цветки пиона не должны быть засохшими. Промыть под водой лепестки и сложить в кастрюлю.
Засыпать лепестки пионов сахаром, добавить воды, ваниль, кардамон и чай каркаде.
Варить варенье из пионов 15 минут, пока полностью не растворится сахар, периодически помешивая.
В самом конце натереть цедру лимона и добавить к варенью.
Разливаем горячее варенье из пионов по банкам, закручиваем и ставим банки на крышки до полного остывания.
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