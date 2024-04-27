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Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2024, 19:34
Синоптики предупреждают о том, что местами температура воздуха может опуститься до 0 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 28 апреля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 апреля
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: ventusky

Погода 28 апреля

В Украине 28 апреля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму. Ветер в этот день будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, в южной части и восточных областях 9-14°; днем 16-21°, на востоке до 25°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

видео дня

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 28 апреля в Украине будет достаточно сухо. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +6...+20 градусов.

погода 28 апреля
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Погода 28 апреля в Киеве

В Киеве 28 апреля будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8°, днем 16-21°; в Киеве ночью 6-8°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 апреля
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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